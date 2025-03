Oana Lis a spus care este cel mai mare regret al ei din căsnicia cu Viorel Lis: „Mă încearcă o mini depresie”

Oana Lis a spus care este cel mai mare regret al ei din căsnicia cu Viorel Lis. Cu ocazia aniversării sale de 46 de ani, de pe 19 martie, Oana a dezvăluit și că se află în pragul depresiei.

Care este cel mai mare regret al Oanei Lis din căsnicia cu Viorel

Oana (46 de ani) și Viorel Lis (81 de ani) formează un cuplu de aproape trei decenii. Cu toate acestea, cei doi nu au copii împreună, un lucru care s-a transformat într-un mare regret pentru Oana în ultimii ani. Mai mult decât atât, soția fostului edil al Capitalei se simte abandonată de prietenii ei.

„Mă simt puțin abandonată de prieteni. Nu mai este viața cum era înainte, dar trebuie să văd partea pozitivă, e mai liniște. (…) Nu mă simt de vârsta asta, mă simt de 100 de ani, prin câte am trecut în viața aceasta. Aș putea să am regrete, dar așa am știut eu să fac în trecut. Dacă știam că o să reziste relația cu Viorel peste 25 de ani, poate făceam un copil la începutul relației. Poate luam alte decizii”, a spus Oana Lis la emisiunea „Viața fără filtru”, potrivit Spynews.ro.

Oana Lis l-a cunoscut pe soțul ei în anul 1997, în perioada în care acesta din urmă era primar al Capitalei. La vremea aceea, Oana, care era secretara lui, avea 18 ani, în timp ce fostul politician avea 53. Oana și Viorel au devenit un cuplu la scurt timp după ce s-au cunoscut și s-au căsătorit în iulie 2011.

Adevăratul motiv pentru care Oana și Viorel Lis nu au devenit părinți

Cu toate că acum își regretă decizia, Oana Lis a fost cea care a hotărât să nu devină mamă alături de soțul ei. În trecut, Oana a povestit că, în primii ani de relație cu Viorel Lis, îl avea în grijă pe fratele ei mai mic cu nouă ani decât ea.

„Am refuzat atunci (la începutul relației – n.red.) să fac un copil deoarece aveam un frate mai mic cu nouă ani. Am zis că trebuie să-l cresc pe el, deoarece mama noastră decedase când el avea doar 4 ani și eu 13. Împinsă de circumstanțe și de ceilalți din familia de origine, am ajuns să-mi asum eu acest rol, deși și eu eram un copil, la rândul meu! Am luat această responsabilitate asupra mea, deși nu era responsabilitatea mea! Nici nu am primit vreo mare recunoștință pentru asta!

Vorbesc cu fratele meu, el locuiește în altă țară acum. Suntem prieteni, dar eu tot nu sunt mamă cu adevărat! Așa că, în urma acestei decizii din tinerețe, până acum nimeni nu m-a strigat «mami» încă, deși m-am sacrificat pentru alții din familia mea de origine!”, declara Oana Lis în trecut.

Câți copii are Viorel Lis

Între anii 1983 și 1999, Viorel a fost căsătorit cu Tudora Gheorghe, alături de care are o fiică, Alina. Viorel mai are un fiu, Adrian, artist plastic, din prima căsnicie cu o femeie numită Elena. După divorț, Tudora l-a acuzat pe Viorel de infidelitate, dar și de violență. Viorel nu ar ține legătura cu niciunul dintre copiii săi.

Oana Lis spune că se află în pragul depresiei

Recent, în mediul online, Oana Lis a mărturisit că traversează momente dificile din cauza trecerii anilor.

„Mă încearcă o mini depresie. Am 46 de ani, ne îndreptăm spre 50. Mă și gândesc la Viorel, că m-a luat fată mare și am ajuns la menopauză. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă, că sunt în viață. Viorel oricum este mai în vârstă și eu mă simt mai tânără. Fiecare vârstă are frumusețea ei. Am și 15 kilograme în plus acum, nu mă mai mișc ca la 25 de ani.

Ne vom vedea cu nașa noastră (de ziua ei – n.red.). Viorel, dacă nu poate să se deplaseze, vom sta acasă, mâncăm tort. E mai greu acum. Înainte mergea cu mine la shopping, dar lui nu îi plăcea. Plecam în vacanțe. Mi-am adus aminte de multe lucruri. Înainte aveam petreceri mari, cu 100 de persoane. Acum nu mai este așa”, a povestit Oana Lis, în mediul online.

