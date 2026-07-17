Daniela Crudu, primele declarații despre nunta cu tatăl celor doi copii. Cum și-a cunoscut iubitul: „Mi-a plăcut mult de el că e vesel și optimist”

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Daniela Crudu a oferit detalii rare despre viața de familie. Vedeta TV a povestit cum l-a cunoscut pe iubitul ei, alături de care are doi copii, și ce au decis legat de nuntă.

Daniela Crudu, primele declarații despre nunta cu tatăl celor doi copii

Daniela Crudu formează de mai mulți ani un cuplu discret cu un machidon cu câțiva ani mai mic decât ea. Vedeta încă reușește să țină identitatea partenerului ei ascunsă, deși formează un cuplu de mai mulți ani și împreună au doi copii, o fetiță, Daiana, născută pe 1 mai 2023, și Dominic, născut pe 5 mai 2024. Invitată recent într-un podcast, Daniela a povestit cum l-a cunoscut pe iubitul ei, când s-au logodit și ce au decis legat de nuntă.

„M-a cucerit. Ne-am întâlnit la o zi de naștere la o prietenă comună și mi-a plăcut că este foarte natural, zâmbăreț, la fel ca mine, glumeț. Eu asta voiam, ceva jucăuș, să fiu eu, să nu mă schimbe. Ce cauți aia găsești. Mi-a plăcut mult de el că e vesel și optimist, se joacă cu copiii, e copilăros, e exact cum îmi place mie. Nu îmi trebuie altceva”, a povestit Daniela Crudu, în podcastul „Răsfățata Universului”.

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„Iau viața așa cum vine”

În cadrul aceluiași interviu, Daniela a povestit că a fost cerută în căsătorie de iubit și că își doresc o nuntă, dar nu le place să facă planuri. Dezvăluirile au venit în contextul celor patru ani în care ea a luat o pauză pentru a se dedica familiei.

„După trei luni după ce am născut fata am rămas iar gravidă și s-a închis totul pentru mine. (…) M-a cerut, dar încă nu (s-au căsătorit – n.red.). O să facem (nunta – n.red.), nu vreau să îmi fac planuri. Iau viața așa cum vine”, a declarat Daniela Crudu, pentru sursa citată.

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Ce relație are cu soacra

Daniela Crudu a povestit și că s-a întors recent la muncă, a revenit la TV la Nea Mărin și lucrează și la un studio de videochat. „E o lume nouă care mi-a atras atenția în primul rând material”, a explicat. Vedeta a spus și cum se descurcă cu cei doi copii mici. „În primul rând am ajutor. Acesta este norocul meu, că mă ajută mama lui cu copiii, pe care o pup. Te pup, Lili! Cum să nu? (se înțelgea) Și o să-i dau la grădiniță din august, o să fie bine. Trebuie să fii optimist, dacă le iei pe toate așa și îți faci griji nu-ți iese nimic”, a povestit.

Foto: Instagram; Captură YouTube

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