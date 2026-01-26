Grațiela Duban, declarații controversate despre Daniela Crudu: „Are contorul dat peste cap”

Grațiela Duban a făcut dezvăluiri surprinzătoare în rubrica „Sosurile picante” din emisiunea „La Măruță”. Actrița a răspuns cu umor provocărilor, dar a stârnit și controverse printr-o remarcă despre Daniela Crudu.
Grațiela Duban, cunoscută pentru sinceritatea și umorul său, a acceptat provocarea emisiunii „La Măruță” de a participa la rubrica „Sosurile picante”. Actrița a demonstrat că nu se teme de întrebările directe, alegând să răspundă cu naturalețe sau să înfrunte iuțeala sosurilor atunci când răspunsurile ar fi fost prea controversate.
Un moment memorabil a fost răspunsul ei la întrebarea privind cel mai seducător bărbat din România. Grațiela a surprins pe toată lumea dezvăluind că îl consideră pe Mihai Gâdea, prezentatorul Antena 3, drept cel mai atrăgător.
„Mi se pare inteligent așa și are și buzele frumoase. S-a mai îngrășat acum, a spus ea zâmbind, stârnind râsete în platou.
Soția lui Andrei Duban, declarație controversată despre Daniela Crudu
Însă, cea mai discutată remarcă a fost legată de un scenariu ipotetic despre fiul său, Armin. Întrebată ce vedetă din showbiz nu și-ar dori să devină nora sa, Grațiela a răspuns fără ezitare: „Daniela Crudu”.
„Are contorul dat peste cap și… Tataie, Dumnezeu să-l ierte, când mama a început relația cu tata, el i-a scris o scrisoare și i-a zis «ai grijă la carburator»”, a explicat actrița.