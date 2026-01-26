Cristina Cioran, decizie surprinzătoare în relația cu Alex Dobrescu. „M-am rugat la Dumnezeu să îmi dea un semn!” Ce a decis în privința tatălui copiilor ei

După luni întregi marcate de conflicte, acuzații și o despărțire care părea definitivă, Cristina Cioran vorbește deschis despre momentul în care a reușit să lase în urmă resentimentele față de Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei. Actrița recunoaște că procesul nu a fost deloc simplu, însă a devenit inevitabil în clipa în care a aflat că este însărcinată pentru a doua oară.

S-ar împăca vedeta cu Alex Dobrescu?

Cristina Cioran spune că a decis să-l ierte pe Alex Dobrescu, însă doar în calitatea lui de tată al copiilor, nu și ca partener. Ea mărturisește că, înainte de a afla că este gravidă cu băiețelul Max, era copleșită de furie și nu reușea să găsească liniștea. Momentul în care a descoperit sarcina a schimbat totul. Vedeta povestește că atunci „a uitat tot” și a renunțat la dorința de răzbunare, simțind că ura nu mai avea loc în viața ei.

“În momentul în care am aflat că sunt însărcinată, am uitat tot. L-am iertat pentru tot. Asta nu înseamnă că ne-am împăcat noi sau ceva. Dar l-am iertat. Până atunci căutam să înțeleg cum e cu iertarea și aș fi vrut să îi fac rău și eram plină de ură.

M-am rugat la Dumnezeu să îmi dea un semn, că nu mai puteam trăi cu ura aceea și am aflat că sunt gravidă. Mi s-a părut incorect ca după ce am muncit o viață să îmi fac un nume, deodată să se năruie totul, doar pentru că își permite el să se joace așa cu sufletul meu” – a explicat actrița în podcast la Jorge.

Motivul principal al iertării a fost dorința ca cei mici să aibă o relație normală cu tatăl lor. Cristina consideră că Ema și Max au nevoie de ambii părinți aproape, chiar dacă relația dintre adulți nu mai poate fi reparată. Ea recunoaște că regretă ordinul de protecție cerut în trecut, explicând că a fost o reacție într-o perioadă extrem de încărcată emoțional.

Ema nu știe că tatăl ei este în închisoare

Un alt aspect sensibil dezvăluit de Cristina este faptul că Ema, fetița lor, nu știe că tatăl ei se află în penitenciar. Micuța îl întreabă zilnic când se întoarce acasă, iar vedeta încearcă să gestioneze situația cu delicatețe, protejând-o de realități pe care nu le-ar putea înțelege la vârsta ei:

“Ema nu știe unde este tatăl ei acum. Deși mă întreabă zilnic: ‘Când vine acasă, dar o să mai vină, da?”

Deși reacțiile fanilor au fost împărțite — unii apreciind puterea ei de a ierta, alții criticând decizia — Cristina Cioran spune că nu se lasă influențată de comentarii. Ea subliniază că doar ea trăiește alături de copiii ei și doar ea știe ce este mai bine pentru ei. Vedeta își asumă această nouă etapă, una în care pacea interioară și stabilitatea copiilor sunt prioritare.

„Poate să zică oricine orice de acasă, oamenii să comenteze și să ma supracomenteze, ei nu trăiesc în casa mea, ei nu trăiesc cu copilul meu și nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu” – a adăugat ea.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News