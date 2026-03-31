Cum a răspuns Cristina Cioran când Ioana Ginghină a întrebat-o dacă între ea și Alexandru Papadopol a fost ceva mai mult decât o prietenie: „Eu cu Papadopol…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ioana Ginghină a surprins-o pe Cristina Cioran cu o întrebare directă despre Alexandru Papadopol, în cadrul podcastului ei. Actrița a vrut să știe dacă între cei doi a existat vreodată ceva mai mult decât o relație de colegialitate.

Într-un episod recent al podcastului său, Ioana Ginghină a adus în discuție un subiect sensibil, adresându-i Cristinei Cioran o întrebare neașteptată despre fostul său soț, Alexandru Papadopol. Actrița a întrebat-o pe Cristina fără ocolișuri: „A fost vreodată ceva între tine și Papadopol?”.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019, după aproximativ 12 ani de relație. Din iubirea lor a rezultat o fiică, acum în vârstă de 17 ani. Deși cei doi au divorțat în urmă cu aproape șapte ani, actrița nu ezită să vorbească deschis despre fosta lor relație și despre curiozitățile care au măcinat-o de-a lungul timpului.

În fața întrebării directe a Ioanei, Cristina Cioran a răspuns cu sinceritate: „Între mine și Papadopol? Mie îmi place alt gen de bărbat! A fost combinat cu o colegă de-ale mele de apartament. Eu cu Papadopol nu am avut nicio treabă. Era foarte mămos. Avea tot timpul nevoie să îl aranjezi”.

După divorțul de Papadopol, Ioana Ginghină s-a recăsătorit cu Cristi Pitulice, consultant în turism. La rândul lui, Alexandru Papadopol s-a recăsătorit cu Cristiana Luca, o actriță cu 19 ani mai tânără decât el. Anterior, actorul a format un cuplu cu Adriana Titieni, relația dintre ei începând în timpul în care amândoi erau căsătoriți, el cu Ioana, iar ea cu Adrian Titieni. Cât despre Cristina Cioran, ea a format un cuplu cu Alex Dobrescu, alături de care are doi copii, Ema și Max. În prezent, bărbatul se află în închisoare trafic de droguri de mare risc. Alex a primit în 2025 o condamnare la patru ani de închisoare cu executare.

Foto: Facebook; Instagram; Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News