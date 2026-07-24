Imagini sfâșietoare de la priveghiul celebrei Adela Mărculescu. Artista a murit la 87 de ani 

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Actrița Adela Mărculescu s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Artista era cunoscută publicului pentru numeroasele sale roluri din teatru și film, inclusiv pentru apariția din „Declarație de dragoste”. Ea urmează să fie condusă pe ultimul drum de către familie, colegi și admiratori. Trupul neînsuflețit este depus astăzi, 24 iulie, la Biserica Sfântul Gheorghe, unde are loc priveghiul, iar înmormântarea va avea loc mâine, la Cimitirul Bellu din București.

Adela Mărculescu, ultim omagiu

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Adelei Mărculescu a fost depus astăzi la Biserica Sfântul Gheorghe din București. Fani, prieteni, admiratori și familia a venit să îi aducă un ultim omagiu. O mulțime de români și-au exprimat regretul față de trecerea în neființă a iubitei artistei.

„Mare păcat, rând pe rând, stelele teatrului și filmului nostru românesc se duc. Dumnezeu să o odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei”, „A mai căzut o stea! Drum lin în pace și lumină divină! Mulțumim cu infinită recunoștință și iubire. O actriță minunată, care ne-a încântat de la tinerețe, până acum, cu har, grație și mult farmec! Rămâne vie în memoria noastră și în constelația teatrului românesc! Drum lin spre Împărăția lui Dumnezeu! Odihnească-se în pace! Sincere condoleanțe familiei!”.

Adela Mărculescu a murit la 87 de ani. Actrița Teatrului Național București se afla internată în azil

Cineva a postat o amintire emoționantă cu artista. Oamenii și-au adus aminte de cât de bine a jucat actrița și cât de importantă a fost pentru teatrul și filmul românesc.

„Doamnă Adela, draga mea, într-o seară rece de iarnă, am alergat în spate la TNB strigând-o s-o îmbrățișez. Jucase în „Sinucigașul”, o vedeam în rolul ăsta pentru a nu știu câtă oară. S-a întors în noapte: a, tu erai? Drum bun, doamnă Adela! Data trecută, când am văzut-o la Sala Mare, juca în cărucior, adorabilă! Mi s-a strâns inima în piept văzând-o”.

„„Declarație de dragoste!”. Ați jucat rolul mamei liceanului frumos și deștept, alături de Constantin Diplan, alt mare actor al nostru! Zbor lin, în eternitate, stimată doamnă a teatrului și filmului românesc!”.

Silviu Biriș, mărturii emoționante

Actorul Silviu Biriș a vorbit despre faptul că el și Adela Mărculescu vorbeau adesea despre finalul vieții.

„Uite că a învățat și ea să… moară. Dar s-a născut iar în veșnicie! Vorbeam des cu Adela Mărculescu despre trecerea noastră, care vine firesc, în lumea de dincolo. Știa că sunt și teolog. Și ne sfătuiam. Sunt sigur că a știut ce să facă.

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A fost mereu o femeie curajoasă și un suflet nobil. Eu cred că, pentru astfel de personalități, care au motivat zeci de generații, milioane de români, ar trebui să se țină cel puțin o zi de doliu național. Așa e sănătos. Pentru memoria colectivă a neamului nostru.”, ni s-a confesat actorul pentru Click!

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