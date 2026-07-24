Incident la un concert din Buzău. O artistă a leșinat chiar în timpul spectacolului, sub privirile îngrozite ale Mirelei Vaida

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Incident șocant miercuri seara, în timpul unui concert organizat în cadrul Zilelor Monteorului, din județul Buzău. Interpreta de muzică populară Lorenna a leșinat în culise, iar cei prezenți au intervenit imediat pentru a-i acorda ajutor. La eveniment se afla și Mirela Vaida, care a fost martoră la incident.

Mirela Vaida, martoră la un incident șocant

Căldura extremă din ultima perioadă și programul încărcat și-au spus cuvântul și în cazul artiștilor care au urcat pe scenă la Zilele Monteorului. Lorenna, cunoscută pentru piesa „Tigaia”, s-a simțit rău și a leșinat în culisele evenimentului, după ce petrecuse mai multe ore în căldură.

Incidentul s-a petrecut la Sărata Monteoru, în timpul concertului la care au participat mai mulți artiști, printre care și Mirela Vaida. În momentul în care Lorennei i s-a făcut rău, cei aflați în culise s-au speriat și au chemat imediat ajutor.

Citește și: Mirela Vaida, reacție după ce a fost numită „isterică”. Prezentatoarea a izbucnit: „Nu mă cunoașteți?”

Mii de oameni la spectacol, atât din județul Buzău, cât și din alte zone ale țării. Lorenna nu era doar una dintre artistele invitate, ci și prezentatoarea evenimentului, astfel că a stat ore întregi în soare și a avut un program solicitant.

La concert au mai urcat pe scenă Georgiana Lobonț, Mirela Vaida, Sorina Ceugea, Andrei Bănuță, Marcel Pavel, Johnny Romano și Liviu Puștiu.

Potrivit informațiilor publicate de vedetemusicshow.ro, starea de rău a artistei a fost provocată de epuizare și deshidratare. Un echipaj al Crucii Roșii aflat la eveniment a intervenit imediat. Lorenna a fost consultată, i-au fost verificate funcțiile vitale și a primit îngrijirile necesare. După câteva minute de odihnă și după ce s-a hidratat, artista și-a revenit, iar starea ei s-a stabilizat.

„Au fost câteva clipe în care organismul meu mi-a transmis că trebuie să mă opresc. Dar, în același timp, am privit și spre oamenii veniți să se bucure de spectacol și am simțit că nu îi pot dezamăgi. Ei sunt motivul pentru care urc pe scenă de fiecare dată.

Citește și: Ce a declarat Nea Mărin despre Mirela Vaida, care participă în noul sezon al emisiunii Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere: “Știu că este foarte vocală!” / Exclusiv

Viața ne încearcă pe fiecare, însă cred că iubirea este cea mai puternică energie pe care o poate primi un artist. O să iau vitamine și o să-mi fac niște investigații când voi avea timp”, ne–a spus artista, după incidentul de la Sărata Monteoru.

A trăit un eveniment traumatizant

În urmă cu trei ani, tot în perioada verii, Lorena a trecut printr-un dintre cele mai traumatizante experiențe de viața ei.

În timp ce era live pe Facebook, un fulger a lovit în apropierea balconului unde se afla și a proiectat-o pe artistă în mijlocul camerei de hotel.

Scena a fost văzută în direct de cei care o urmăreau.

„Am zburat atunci ca un Superman ,deși nu aveam costum special”, a glumit artista.

Urmărește-ne pe Google News