Ce a declarat Nea Mărin despre Mirela Vaida, care participă în noul sezon al emisiunii Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere: “Știu că este foarte vocală!” / Exclusiv

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Nea Mărin revine pe micile ecrane cu un nou sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, iar vedetele se vor întrece în provocări cum nu s-au mai văzut, probe grele, dar amuzante, dar și momente spumoase. Printre concurenții care vor fi puși la muncă începând din această seară, pe Antena 1 și AntenaPLAY, se numără și Mirela Vaida.

Mirela Vaida, concurentă la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, emisiunea prezentată de Nea Mărin

Așa cum ne-a obișnuit, Nea Mărin o să supună vedetele la diferite probe dificile, iar miza rămâne aceeași – cei care câștigă se vor bucura de o zi de relaxare, în timp ce învinșii vor fi trimiși la treabă.

Mirela Vaida se numără printre concurenții care vor participa în noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, iar Nea Mărin a făcut câteva declarații despre aceasta. Acesta a punctat că speră să o stăpânească în emisiune, ținând cont că prezentatoarea de televiziune este energică și vocală.

“Mirela Vaida… o știu, în primul rând, ca actriță. Ea este foarte energică și vorbește mult. Sper ca aici, în emisiunea mea, să pot să o stăpânesc pentru că știu că este foarte vocală”, va spune Nea Mărin în emisiunea de la Antena 1.

Printre cei care au acceptat provocarea se numără, în premieră, Raluca Bădulescu, Bogdan de la Ploieşti, Georgiana Lobonț, Giulia şi Vlad Huidu, Bella Santiago şi Nicu Grigore, Alina Puşcău, dar şi Mirela Vaida, Serghei Mizil, Iulia Albu, Adriana Trandafir şi mulți alții. Ca de obicei, rivalitățile îi vor surprinde pe telespectatori, iar situațiile amuzante vor stârni râsul, emisiunea oferind o variantă de relaxare și umor de calitate pentru serile toride de vară.

Noul sezon „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, se difuzează din 20 iulie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir sunt cei care deschid competiția Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere

Prima etapă a noului sezon îi poartă pe participanți direct pe litoral, într-o locație care le va fi atât spațiu de odihnă, cât și arenă pentru întreceri! Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir sunt cei care deschid competiția, iar distracția și starea de bine sunt garantate.

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“Nea Mărin este mereu în formă, elegant, clasic, dar modern, în vârstă, dar tânăr. De Nea Mărin îmi este dor în fiecare zi! Este un prieten desăvârșit pentru mine”, va spune Adriana Trandafir, în timp ce Codruța Filip, aflată în premieră în această emisiune, va declara: “Despre Nea Mărin, în general, am auzit numai de bine.”

În același timp, Valentin Sanfira va dezvălui despre gazda emisiunii: “Îl cunosc de când eram foarte mic și lansam Doina Gorjului. A pus multe dansuri în scenă acolo! Există un respect reciproc.”, în timp ce Liviu Vârciu îi va face lui Nea Mărin și o declarație: “Îmi era dor de tine rău de tot!”.

Foto: Antena 1

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