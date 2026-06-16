Imagini inedite cu Carla, fiica Mirelei Vaida. Fata a participat la banchetul de a clasa a IV-a: „Cu ce ne fardăm?”

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Mirela Vaida a trecut prin emoții odată cu banchetul fiicei sale de terminare a clasei a IV-a. Carla a terminat gimnaziul și s-a pregătit cu atenție pentru evenimentul de absolvire. Și-a ales o ținută elegantă, iar mama ei a jucat un rol important în tot procesul. Iată cum au apărut cele două pe rețelele de socializare.

Cum arată Carla, fiica Mirelei Vaida

Prezentatoarea a trăit momente emoționante odată cu evenimentul la care fiica ei a participat: banchetul de final de clasa a IV-a. Ziua a fost plină de tot felul de trăiri noi, iar Carla s-a pregătit atent, ca o adevărată domnișoară aflată aproape de pubertate.

Mirela Vaida se bucură de fiecare etapă din viața copilei sale și chiar a ajutat-o să se pregătească.

Micuța, în vârstă de 11 ani, a purtat o rochiță elegantă și diafană, cu câteva accesorii, la care a asortat o pereche de sandale cu o platformă delicată.

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Mirela Vaida a împărtășit cu urmăritorii ei câteva detalii despre emoțiile pe care le-a resimțit în această zi, în calitate de mamă de fată. Cele două au discutat despre cum ar trebui să arate ținuta și încălțămintea, mai ales că fetița și-ar fi dorit să poarte sandale cu toc. Totuși, prezentatoarea a spus că este prea devreme pentru a purta tocuri. Au reușit, în cele din urmă, să ajungă la un compromis, iar Carla s-a încălțat cu o pereche de sandale cu o platformă.

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„Azi am avut banchet. Sau, mai bine zis, Carla a avut banchet, iar eu am avut emoții. De dimineață au început marile întrebări ale unei domnișoare de clasa a IV-a: Cu ce ne îmbrăcăm? Cu ce ne încălțăm? Cu ce ne fardăm? Ce poșetuță purtăm? Pentru această zi specială am ales o rochiță bleu, diafană (…) delicată și potrivită vârstei ei. La încălțăminte am negociat serios. Eu am spus că sandalele cu toc mai pot aștepta. Și, surprinzător, am câștigat”, a scris Mirela Vaida pe Instagram.

S-a machiat și a purtat o poșetă elegantă

Negocierile au continuat, așa că fetița a reușit să obțină permisiunea de a purta un luciu de buze și puțin fard roz. Mai mult, Carla a vrut și o poșetă elegantă care să se asorteze cu ținuta.

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A obținut ce și-a dorit chiar de la mama ei, care i-a împrumutat gentuța pentru o ocazie specială.

„La fel și cu puținul fard roz «împrumutat» din borseta mea și cu dorința de a avea un clutch de gală, în care și-a pus, foarte elegant, șervețele”, a mai scris vedeta.

Carla a moștenit de la mama ei părul creț și a a fost dificil să fie coafată, mai ales că a decis să se tundă singură, a povestit Mirela Vaida.

„Am vrut să-i aranjez părul creț și rebel, dar mi-am amintit că domnișoara și-a făcut singură o tunsoare cu foarfeca cât eram plecată la Asia Express. Și uite așa mi-am dat seama că fetița mea nu mai este chiar atât de fetiță”, a povestit prezentatoarea.

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