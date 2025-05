Cum arăta Mirela Vaida când s-a lansat muzical. Purta topuri decoltate și fuste mini: „Frumoasă ca și acum”. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a făcut parte din două trupe de fete

Mirela Vaida s-a lansat în industria muzicală la începutul anilor 2000, ca parte a trupelor Ho-Ra și D’Or, ambele gândite cu scopul de a readuce în atenția publicului muzica etno. Cu toate că, pe parcurs, a descoperit că îi „șade” bine și în rolul de prezentatoare, Mirela nu a renunțat niciodată la prima pasiune, muzica populară. Pe lângă emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezintă de mai mulți ani, Mirela este o prezență nelipsită de pe scena muzicală.

Cum arăta Mirela Vaida când s-a lansat

Mirela Boureanu (43 de ani), devenită Vaida după căsătoria cu Alexandru Vaida, a debutat pe scena muzicală în anul 2002, la 20 de ani, mai întâi în trupa Ho-Ra, apoi în trupa D’Or, în cele din urmă devenind un artist solo.

Una dintre cele mai cunoscute piese de pe vremea când cânta în formația D’Or a fost „La vânătoare”, un melanj între folclorul românesc și ritmurile latino. În videoclipul piesei, Mirela Vaida poartă o ținută foarte sexy, diferită de cele cu care ne-a obișnuit în ultimii ani. Cântăreața dansează salsa într-un top decoltat și o fustă mini.

„Frumoasă ca și acum”, a scris cineva în secțiunea de comentarii a videoclipului piesei „La vânătoare”.

Te-ar mai putea interesa și: Mirela Vaida, despre reacția soțului ei în faţa valului de critici primite de-a lungul anilor: „Am pus mult la inimă. M-am îmbolnăvit și mi-era rușine să ies pe stradă” / EXCLUSIV

A făcut Dreptul, dar n-a profesat niciodată ca avocat

Deși a terminat Facultatea de Drept, Mirela Vaida nu a profesat niciodată în acest domeniu, optând pentru un job în televiziune după finalizarea studiilor.

„M-am angajat la televiziune și mi-am dat seama că îmi place să vorbesc. Eu mai participasem la concursuri de muzică, gen «Bravo, bravissimo» de la TVR, cu Dan Bittman. Am fost la Mamaia, în ’97. Am mai fost la «Ploaia de stele», în 2001, am fost în finală cu Madonna. Inima m-a chemat spre muzică mereu”, a povestit Mirela Vaida.

Mirela Vaida a lucrat la Național TV și la Favorit TV înainte de a cunoaște celebritatea la Antena 1, ca gazdă a emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”. Tot la Antena 1, Mirela Vaida a mai prezentat emisiunile „Totul pentru dragoste”, „2k1” și „Acces Direct”.

În primăvara anului 2025, Mirela a preluat cârma emisiunii „În direct cu România”, prezentată anterior de Mihaela Tatu. Din cauza rezultatelor nemulțumitoare însă, emisiunea a fost scoasă de pe post, iar Mirela s-a reîntors la „Acces Direct”, care s-a mutat în anul 2022 la Antena Stars.

Foto: Capturi YouTube; Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News