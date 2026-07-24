Mirabela Grădinaru, ținută rafinată la întâlnirea cu Președinta Republicii India. Apariția memorabilă a Primei Doamne a României

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Mirabela Grădinaru a strălucit la întâlnirea cu președinta Indiei, Droupadi Murmu, la Cotroceni, în dimineața zilei de 23 iulie. Cu o rochie galben-aurie și un stil rafinat, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile.

Mirabela Grădinaru, ținută rafinată la întâlnirea cu Droupadi Murmu

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a atras toate privirile la întâlnirea oficială de la Palatul Cotroceni cu președinta Indiei, Droupadi Murmu. Rochia sa spectaculoasă, într-o nuanță vibrantă de galben-auriu, a adus un strop de eleganță și prospețime evenimentului de înaltă ținută.

Ținuta aleasă de Prima Doamnă pentru această întâlnire oficială a fost un exemplu perfect de echilibru între modern și clasic, impresionând prin detalii rafinate și un design elaborat.

În contextul unei vizite istorice a președintei Indiei, Droupadi Murmu, la Palatul Cotroceni, Mirabela Grădinaru a fost o apariție memorabilă. Rochia aleasă, confecționată dintr-un material satinat, a fost decorată cu imprimeuri artistice în tonuri de verde închis și negru, care se armonizau perfect cu nuanța de galben-auriu.

Croiala lejeră, completată de mâneci ample trei sferturi și o talie discret marcată, a oferit un aer sofisticat, ideal pentru un eveniment diplomatic de asemenea anvergură.

Părul strâns simplu la spate și machiajul discret au completat perfect ținuta, subliniind naturalețea și eleganța Primei Doamne. Alegerea unei cromatici calde și luminoase a adus un plus de prospețime întregii apariții și a subliniat atmosfera solemnă, dar primitoare, a ceremoniei de stat.

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Accesoriile au fost reduse la minimum, lăsând piesa principală să strălucească, iar întreaga ținută a fost gândită pentru a conferi un aer modern fără a pierde din sobrietatea necesară unui astfel de eveniment.

O vizită cu semnificație istorică

Întâlnirea dintre președintele României, Nicușor Dan, și președinta Indiei, Droupadi Murmu, a fost marcată de semnarea mai multor acorduri de cooperare în educație, cercetare, tehnologie și sport. Președintele a descris vizita drept un moment istoric, subliniind aproape opt decenii de relații diplomatice între cele două țări.

„Astăzi am avut onoarea de a o primi la Palatul Cotroceni pe Președinta Republicii India, doamna Droupadi Murmu, aflată într-o vizită de stat de trei zile în România. Această vizită are o semnificație istorică, marcând reluarea dialogului la cel mai înalt nivel și deschizând un nou capitol în relația dintre țările noastre”, a declarat Nicușor Dan.

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Un incident neprevăzut în timpul ceremoniei

În timpul ceremoniei oficiale de primire, un moment neașteptat a atras atenția participanților. O femeie militar din Garda de Onoare a leșinat în timp ce ținea unul dintre drapelele oficiale. Incidentul a fost rapid gestionat de colegii săi și de echipa medicală de la fața locului.

Militarul a fost stabilizat și transportat la spital pentru investigații suplimentare. Evenimentul a continuat conform protocolului, iar președintele Nicușor Dan s-a interesat personal de starea acesteia.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mirabela Grădinaru la întâlnire cu Președinta Indiei

Sursă foto: Facebook

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