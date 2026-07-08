Mirabela Grădinaru, în două ținute elegante la Ankara. Accesoriile surpriză purtate de Prima Doamnă

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Mirabela Grădinaru a participat la Summitul NATO de la Ankara, alături de președintele României, Nicușor Dan. Prima Doamnă a României a purtat două ținute elegante, adaptate diferitelor momente ale evenimentului internațional.

Mirabela Grădinaru, în două ținute elegante la Ankara

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, a impresionat prin eleganța sa la Summitul NATO desfășurat recent la Ankara. Evenimentul de anvergură internațională a reunit lideri de top ai lumii, printre care și Donald Trump, într-un context ce a pus în lumină nu doar diplomația, ci și rafinamentul vestimentar.

Pentru sosirea oficială în capitala Turciei, Mirabela Grădinaru a ales o rochie galbenă de lungime medie, într-o croială simplă și sofisticată. Accesorizată cu o geantă albă și brățările confecționate de fiica sa, Aheea, ținuta a fost remarcată de toți cei prezenți.

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Eleganță desăvârșită la dineul oficial

Seara, în cadrul dineului organizat pentru șefii de stat, Mirabela Grădinaru a optat pentru o abordare diferită, dar la fel de elegantă. Rochia lungă, într-o nuanță fermecătoare de albastru-turcoaz, cu mâneci supradimensionate, a subliniat rafinamentul și stilul său unic.

Spre deosebire de ținuta de zi, pentru această ocazie a renunțat la brățările dăruite de fiica sa, mizând pe o apariție discretă, fără accesorii extravagante.

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Imaginea oficială a summitului, care a reunit liderii prezenți la eveniment, o surprinde pe Mirabela Grădinaru alături de partenerul său, Nicușor Dan. Cei doi sunt poziționați în al doilea rând, în spatele unor lideri de renume internațional, precum Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan.

Aceasta nu este prima ocazie în care partenera președintelui României face furori cu alegerile sale vestimentare. La fel ca la Recepția de Ziua Independenței SUA, organizată de Ambasada Americană la București, Mirabela a mizat pe ținute cu un croi simplu și elegant.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mirabela Grădinaru la Ankara

Sursă foto: Profimedia, Hepta

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