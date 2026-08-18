Ce investiție a facut Lino Golden și câți bani pune deoparte lunar. Sfatul lui pentru toată lumea: „Să nu facă ce am făcut eu”

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Lino Golden a vorbit recent despre cum se descurcă pe plan financiar, dar și despre economiile pe care le face în fiecare lună. El a ținut să precizeze că în trecut a făcut investiții păguboase și sfătuiește pe toată lumea să se ferească să facă aceleași greșeli pe care le-a făcut el. Iată cum stă cu banii cântărețul.

Lino Golden pune deoparte mii de euro lunar

Radu Cârstea, pe numele lui real, a vorbit într-un clip viral pe TikTok despre câți bani face și câți reușește să pună deoparte din aceștia. El a dezvăluit că locuiește în Cernica și conduce un Audi A7, iar când vine vorba despre bani, preferă să gătească acasă alături de soția lui și să se rezume la a lua masa în oraș de maximum trei ori pe săptămână.

El a mai spus că merge în vacanță în străinătate de 3-4 ori pe an, iar prin România preferă să facă excursii de o zi. Artistul le-a spus urmăritorilor că într-o lună foarte productivă reușește să aibă și 20 de concerte, dar există și luni mai „slabe” în care poate avea doar 7 spectacole.

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Când vine vorba despre economii, Lino Golden spune că pune deoparte câteva mii de euro bune.

„Am avut, mulțumesc lui Dumnezeu, și luni mai bune. Dar într-o lună standard, în care să zicem că e totul pe o linie de plutire și nu e o lună bună, undeva la 6.000 – 8.000 de euro. Mai multe evenimente… Mai am și o altă sursă de venit, nu e doar asta. Adică tot din baza artistică, dar mă refer din stream-uri, din chestii digitale. Nu neapărat din concerte fizice”, a explicat artistul într-un interviu.

Ce investiții proaste a făcut

Cântărețul a explicat că la începutul carierei sale a făcut investiții păguboase și a dat exemplul unei mașini de lux, care și-a pierdut valoarea în timp.

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Acum, el spune că s-ar concentra pe a își lua câte un imobil.

„Am făcut investiții foarte proaste în tinerețea mea, în mașini și în alte lucruri de genul, care și-au pierdut valoarea… Am avut noroc să cumpăr și imobiliare, dar pe viitor tot asta o să continui să fac la fiecare sumă strânsă, considerabilă, iau câte un imobil”, a spus Lino Golden în videoclipul de pe TikTok.

El a sfătuit tinerii să nu investească în mașini sau haine, lucruri care își pierd instant valoarea, ci mai degrabă să investească în vacanțe și experiențe.

„Să nu facă ce am făcut eu: adică să nu investească în mașini, haine, lucruri de genul, care își pierd valoarea instant. Ok, poate îți dau o plăcere de moment și îți bucură anumite părți ale sufletului, dar pe parte de investiții, în niciun caz. Nu în lucruri de genul. Maximum bijuterii care sunt din aur sau chestii care își păstrează valoarea. Dar în rest nu haine, mașini sau lucruri de genul… niciodată! Mai bine investesc în vacanțe, rămân cu amintiri, decât să dea pe haine sau mașini”, a încheiat Lino Golden.

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