Lino Golden se recăsătorește, la un an de la divorțul de Delia Salchievici. Când va avea loc evenimentul

Lino Golden este pregătit să devină din nou un bărbat însurat. La doar un an de când a divorțat de Delia Salchivici, artistul va spune din nou „DA” în fața ofițerului stării civile. Acesta a oferit primele detalii despre eveniment.

Lino Golden se recăsătorește, la un an de la divorțul de Delia Salchievici

Lino Golden trăiește o poveste de dragoste intensă și se pregătește să facă pasul cel mare peste doar două luni! După ce a trecut printr-un divorț în aprilie 2025, artistul este gata să își refacă viața alături de noua lui aleasă.

Deși relația cu actuala sa logodnică nu este una de lungă durată, Lino Golden spune că intensitatea sentimentelor lor a fost suficientă pentru a-l convinge să îi adreseze marea întrebare.

„Îmi doream să fac chestia asta foarte mult, îmi doresc o familie. Am cerut-o de soție în New York, aveam plecarea asta în America și mi s-a părut foarte tare ca o cerere mai specială să o faci acolo, în Times Square. E un moment pe care să-l ții minte toată viața”, a declarat artistul.

Evenimentul a avut loc în timpul unei călătorii romantice în Statele Unite, unde cei doi au profitat de atmosfera magică din Times Square. Cu emoții mari, cântărețul s-a așezat în genunchi și i-a adresat parteneri sale întrebarea care le va schimba viețile. Răspunsul a fost, bineînțeles, un entuziast „DA”.

Cum va arăta evenimentul

După cererea de logodnă, Lino Golden și viitoarea sa soție nu doresc să piardă timpul. Cununia civilă este programată să aibă loc în doar două luni, iar ceremonia religioasă va fi organizată în 2027. Spre deosebire de prima sa nuntă, cântărețul a decis că de data aceasta evenimentele vor fi restrânse, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

„Ne gândim să facem nunta anul viitor, acum e cam din scurt. O să fac cununia anul acesta, probabil în două luni, iar nunta la anul. Nu vrem o nuntă mare. Ne dorim o nuntă foarte intimă, în familie și cu prieteni apropiați, vrem să facem ceva frumos pentru sufletul nostru, cam atât. Cununia civilă o să fie în două luni, o să fie și mai restrânsă decât nunta”, a adăugat artistul pentru Spynews.

Experiența din prima căsnicie l-a ajutat pe Lino să își redefinească prioritățile și să înțeleagă ce contează cu adevărat pentru el în viață. Acum, cântărețul pune accent pe discreție și intimitate, dorindu-și o ceremonie care să reflecte dragostea autentică și respectul reciproc dintre el și partenera sa.

