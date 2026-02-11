Tudor Chirilă, confesiuni rare despre viața personală. „Am doi copii mișto, o gagică mișto. Sunt mulțumit!” Cum arată duminicile lui în familie

Tudor Chirilă (51 de ani) vorbește rar despre viața personală, însă de această dată a ales să se deschidă și să atingă și subiectul familiei. Artistul a lăsat pentru câteva momente deoparte discursul despre teatru, muzică și societate și a vorbit deschis despre familie, despre ce îl împlinește și despre felul în care arată, de fapt, viața lui dincolo de scenă.

„Sunt mulțumit acum, în momentul ăsta al vieții mele!”

Întrebat ce „ar fi fost frumos” pentru el, Tudor Chirilă a surprins prin sinceritate. Deși recunoaște că uneori se uită mai mult la ce îi lipsește decât la ce are, spune că prezentul îl găsește într-un loc bun.

„N-am regretul Cupei Davis! A fost și este foarte bine cum este. Nu știu ce putea fi mai bine. Multe lucruri puteau fi mai bine, dar, vorba lui Bérenger, eu n-am nicio ambiție, sunt mulțumit cu ce sunt.

Sunt mulțumit acum, în momentul ăsta al vieții mele: stau în sala de teatru în care joc, mă urc peste o oră pe scenă să joc cu un rol principal. Am doi copii mișto, o gagică mișto. Mă apuc de proiecte, am o gașcă de care tocmai am vorbit. În principiu, cred că trebuie să ne uităm și prin comparație, nu doar la ceea ce aspirăm și ce n-avem. Asta e o problemă la mine. Tot timpul sunt tentat să mă uit la ce nu am, așa că mai bine ne uităm la ce avem” – a dezvăluit artistul într-un interviu pentru Libertatea.

Artistul admite că prima parte a afirmației „n-am nicio ambiție” nu e chiar adevărată, dar că a învățat să fie prezent și să aprecieze ceea ce are acum.

Chirilă a vorbit și despre ceea ce reprezintă pentru el „Fata Morgana”, un concept care, în viziunea lui, adună toate dorințele nespuse și speranțele neîmplinite. „Toate fanteziile noastre nespuse, toate speranțele neîndeplinite și toate regretele”, spune el, lăsând loc interpretărilor personale.

Cum arată duminicile în familia lui Tudor Chirilă

Deși trăiește într-un ritm intens, Tudor Chirilă își rezervă duminicile pentru familie. Pentru el, ziua de duminică înseamnă timp cu cei apropiați și activități simple, dar pline de sens.

„Mai un ping-pong cu copiii, mai un bazin, mai o leneveală din asta și un croasant și o cafea bună, poate o drumeție… În general, duminica este despre ai noștri apropiați: mama, familia, copiii, gagică-mea” – a adăugat artistul pentru aceeași sursă.

Chirilă recunoaște că adrenalina face parte din viața lui, dar nu neapărat în sensul spectaculos la care s-ar gândi lumea. „La sală. Și bazin. Și pe scenă, de foarte multe ori, și în concertele noastre mari”, spune el, explicând că acolo simte cu adevărat pulsul ridicat.

Cu ce se ocupă Iulia Mîzgan, partenera de viață a artistului

Iulia Mîzgan, partenera de viață a lui Tudor Chirilă, este o prezență discretă în spațiul public, preferând să stea departe de showbiz și de expunerea mediatică. Originară din Bistrița, Iulia are 40 de ani și a absolvit Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București.

Este mamă a doi băieți – Ivan și Petru: primul născut în 2014, iar al doilea în 2016. Tudor Chirilă vorbește rar despre viața personală, însă atunci când o face, o descrie pe Iulia cu multă afecțiune:

„Este o femeie iubitoare, este o frumuseţe şi, cel mai important, este mamă. O mamă creativă, veselă şi fericită.”

Afacerea cu jucării educative – „Mara and Tom”

În timpul pandemiei, Iulia Mîzgan a lansat o afacere cu jucării educative, pe care o promovează în toată țara. Ideea a apărut după o vizită în Finlanda, unde a studiat sistemul educațional local.

Despre începuturile proiectului, Iulia a declarat pentru Ziarul Financiar: „Povestea Mara and Tom a început în urmă cu câţiva ani, când eu am ajuns în Finlanda, într-o vizită în care voiam să descopăr sistemul educaţional de acolo, să văd sistemul la muncă. Am vizitat de la grădiniţă până la universitate. Am văzut nişte jucării educative care mi-au plăcut foarte tare şi atunci am zis că este clar că trebuie să încercăm să zugrăvim puţin sistemul nostru, bazat pe învăţarea pe de rost, cea clasică.”

Produsele pe care le comercializează au prețuri diferite între 50 și 500 de lei, în funcție de complexitate.

Iulia a explicat și miza educațională a proiectului:

„Suntem într-un moment în care publicul încă mai are nevoie să cunoască mai mult tot ce înseamnă educaţia STEM, dar şi jocurile de societate, jocurile educative care pot fi o alternativă foarte bună la jocurile pe tabletă, jocurile video. Aici este provocarea noastră – ne dorim să le arătăm părinţilor că există alternativă la tablete. Poate necesită puţin şi din implicarea lor. Dar vrem foarte tare să arătăm că există jocuri educative, logice, cu provocări, care pot înlocui jocurile pe calculator.”

Implicarea în turism – Pensiunea din Porumbacu de Sus

Pe lângă afacerea cu jucării, Iulia Mîzgan se ocupă și de pensiunea pe care o deține împreună cu Tudor Chirilă în Porumbacu de Sus, județul Sibiu. Este vorba despre o gospodărie săsească restaurată cu ajutorul arhitectului Johannes Bertleff.

Foto – Facebook

