Iubita lui Tudor Chirilă, în public la „Vocea României”. Imagini rare cu Iulia Mîzgan

Tudor Chirilă a câștigat pentru a opta oară trofeul „Vocea României” pe 19 decembrie 2025, alături de Alessia Pop, o tânără de 16 ani din Suceava. Iubita sa, Iulia Mîzgan, a fost prezentă în public, aceasta fiind surprinsă discret de Andreea Esca.

Alessia Pop, câștigătoarea „Vocea României” 2025

Tudor Chirilă, antrenorul de succes al emisiunii ”Vocea României”, a reușit să-și adauge în palmares cea de-a opta victorie în cadrul competiției. Finala, difuzată pe 19 decembrie 2025, la PRO TV, a fost câștigată de Alessia Pop, o tânără de 16 ani din Suceava, care a cucerit publicul cu interpretările sale remarcabile.

Alessia Pop a obținut cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, interpretând trei piese memorabile: „Purple Rain” solo, „De vei pleca” alături de antrenorul său, Tudor Chirilă, și „Ederlezi” împreună cu Cristian Ciaușu, câștigătorul „Românii au talent”.

Evoluțiile sale au fost apreciate deopotrivă de juriu și public, confirmând talentul său incontestabil. Marele premiu, în valoare de 100.000 de euro, a fost câștigat de tânăra artistă, iar performanța sa a fost sărbătorită intens de echipa lui Tudor Chirilă, dar și de colegii săi din trupa Vama.

Această victorie marchează al optulea trofeu pentru Tudor Chirilă în cadrul show-ului, ultimele cinci fiind câștigate consecutiv. Artistul este cunoscut pentru abilitatea sa de a ghida concurenții și de a le pune în valoare personalitatea artistică, un aspect care l-a consacrat de-a lungul anilor ca unul dintre cei mai buni antrenori din competiție.

Iubita lui Tudor Chirilă, în public la „Vocea României”

În finala „Vocea României”, Tudor Chirilă a fost susținut nu doar de fani, ci și de partenera sa, Iulia Mîzgan, care a fost prezentă în public.

Aceasta a stat alături de Gina Pistol, soția lui Smiley, care a avut de asemenea un concurent în finală, pe Anita Petruescu. Momentul a fost surprins de Andreea Esca, care, cu umor, le-a numit „soțiile finaliștilor”, deși Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan nu sunt căsătoriți.

Un moment emoționant a fost reacția lui Tudor Chirilă atunci când Pavel Bartoș a anunțat câștigătoarea. Vizibil surprins, artistul și-a dus mâna la frunte, a ridicat din umeri și l-a îmbrățișat pe Smiley, care a ocupat locul al doilea. Imaginile cu acest moment au fost distribuite ulterior pe rețelele de socializare, stârnind numeroase comentarii din partea fanilor.

Cine este Iulia Mîzgan

Iulia Mîzgan, partenera de viață a lui Tudor Chirilă, a ales să rămână discretă în ceea ce privește viața sa personală, deși relația cu artistul a atras atenția publicului. Mamă a doi băieți, Iulia este și antreprenor, fiind fondatoarea unei afaceri online cu jucării, pe care a dezvoltat-o în timpul pandemiei. Această activitate reprezintă o mare pasiune pentru ea.

Prezența sa la finala „Vocea României” a fost una rară, dar semnificativă, demonstrând sprijinul pe care i-l oferă partenerului său. Evenimentul a fost un moment special, atât pentru Tudor Chirilă, cât și pentru cei dragi lui, consolidând imaginea de echipă unită și susținătoare.

