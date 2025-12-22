Tudor Chirilă a fotografiat o femeie la metrou, impresionat de gestul ei. Aceasta ținea în mâini un coș cu o colivă, o candelă, mai multe lumânări și o lingură pe care scria România. Femeia se îndrepta spre Piața Universității pentru a-i pomeni pe cei împușcați din ordinul lui Ceaușescu la Revoluția din 1989.

Tudor Chirilă, impresionat de o femeie care a mers să-i pomenească pe cei împușcați din ordinul lui Ceaușescu la Revoluție

Postarea lui Tudor Chirilă s-a viralizat. Gestul femeii a fost apreciat de mii de români. Zeci de internauți au transmis mesaje încărcate de recunoștință față de cei care și-au dat viața pentru libertate, acum 36 de ani.

„Am întâlnit-o pe această femeie în metrou și mi-a atras atenția coșul ei și o lingura de lemn pe care scria România lângă un pachet învelit în staniol. Mergea în Piața Universității să-i pomenească pe cei împușcați din ordinul lui Ceaușescu acum 36 de ani. Am rugat-o s-o fotografiez și a acceptat. Dumnezeu să-i odihnească”, a scris Tudor Chirilă în mediul online.

Pe 21 decembrie românii comemorează Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România, una dintre cele mai dramatice zile ale Revoluției. Cei mai mulți dintre cei uciși erau tineri curajoși, care s-au sacrificat pentru libertate. Dar familiile simt că încă nu s-a făcut dreptate și nici lumină în privința evenimentelor de atunci.

Mihai Gâtlan, prima victimă din 21 decembrie, avea doar 19 ani

Pe 21 decembrie 1989, Mihai Gâtlan, în vârstă de doar 19 ani, s-a alăturat tinerilor care strigau „Libertate!” în fața Sălii Dalles, lângă Universitate. La ora 17:30 a fost împușcat, devenind prima victimă a încercării de reprimare a revoltei populare, conform TVR Info. Familia sa retrăiește acele momente cu aceeași intensitate, chiar și după 36 de ani. Ei speră că viitorul îi va aduce dreptate lui Mihai.

„Avea la el cărticică de rugăciuni. Vrem totuși să aflăm cine l-a omorât pe Mihai. Vedeți că peste tot în lume crimele împotriva umanității nu se prescriu. La noi se tot tergiversează, s-au pierdut atâtea dovezi”, a spus sora lui Mihai, Laura Gâtlan.

„Dacă nici noi nu reușim, vor reuși urmașii noștri. Curajul lor ne-a adus libertatea. Aici la cimitir vin rudele, îi păstrăm în suflet”, a transmis și nepotul lui Mihai, Robert Gâtlan.

