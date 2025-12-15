Tudor Chirilă a menționat Recorder la Pro TV, riscând întreruperea contractului cu televiziunea. Ce mesaj a transmis antrenorul: „Sunt niște lucruri foarte importante de zis!”

Tudor Chirilă a menționat publicația Recorder în timpul unei ediții live de „Vocea României”, riscând întreruperea contractului său de zeci de mii de euro cu Pro TV. Momentul a avut loc în semifinala emisiunii. Talent show-ul este una dintre cele mai populare și costisitoare emisiuni din România.

Tudor Chirilă a folosit un limbaj „codificat” pentru a se referi la publicația Recorder într-una dintre semifinalele „Vocea României”, urmărită de sute de mii de români, potrivit HotNews.ro. Antrenorul a făcut acest lucru pentru a evita încălcarea contractului său, care interzice exprimarea opiniilor politice sau civice în timpul emisiunii.

În trecut, regulile stricte ale show-ului au fost clarificate, mai ales în contextul difuzării show-ului în preajma alegerilor. Orice comentariu nepotrivit ar putea duce la întreruperea transmisiunii și la rezilierea contractului, care valorează zeci de mii de euro pentru fiecare sezon.

„Eu mă rog pentru o revoluție”

„Vocea României” rămâne lider în audiențe, atrăgând un public tânăr semnificativ. În 2024, finala a fost urmărită de 1,1 milioane de telespectatori pe minut, conform Pagina de Media. Semifinala din 2025, desfășurată live, a fost deschisă de Andreea Dobre cu o interpretare impresionantă a piesei „What’s Up?” de la 4 Non Blondes, un hit al anilor ’90. În timpul transmisiunii, Tudor Chirilă a comentat prestația Andreei, spunând: „Sunt niște lucruri foarte importante de zis!”.

„În primul rând îmi place că momentul tău are o semnificație aparte, pentru mine cel puțin. În primul rând că ai cântat beton și m-ai făcut să uit originalul pentru că ai tu ceva foarte original. Doi la mână, rețin două lucruri. O întrebare: «What’s going on?» (Ce se întâmplă?). Asta trebuie să ne întrebăm tot timpul în viața noastră. «And I pray for a revolution» (Și eu mă rog pentru o revoluție). Și asta cred că e bine. Și îmi pare rău că nu am avut un recorder (reportofon) să te înregistrez în seara asta, dar sigur tu ești a great player (jucător excelent)”, a mai spus artistul, potrivit HotNews.ro.

Tudor Chirilă are un lung istoric civic

Aceste declarații au fost interpretate ca un comentariu subtil la scandalul din justiție, declanșat de dezvăluirile din ancheta Recorder, „Justiția Capturată”. Investigația a pus în lumină probleme grave ale sistemului judiciar din România.

Angajamentul civic al lui Tudor Chirilă este bine cunoscut. Artistul este activ atât în spațiul public, cât și pe rețelele sociale. După apariția documentarului Recorder, acesta a scris pe Facebook: „O radiografie imens de dureroasă despre prăbușirea independenței justiției din România”.

În 2018, Pro TV a emis un comunicat în care a subliniat că opiniile politice exprimate de Tudor Chirilă pe pagina sa personală de Facebook sunt strict personale și nu reflectă poziția postului de televiziune. Această clarificare a venit în urma unor articole online care asociau Pro TV cu mișcarea „rezist”.

Gestul lui Tudor Chirilă de a transmite un mesaj cu încărcătură civică într-un context restricționat contractual subliniază implicarea sa constantă în problemele sociale și politice ale României.

