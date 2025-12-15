  MENIU  
Traian Băsescu cere demiterea ministrului Cătălin Predoiu, după documentarul Recorder: „A izolat Justiția de celelalte puteri în stat"

Traian Băsescu cere demiterea ministrului Cătălin Predoiu, după documentarul Recorder: „A izolat Justiția de celelalte puteri în stat”

Oana Savin
.

Traian Băsescu critică dur situația din Justiție și cere demiterea ministrului Cătălin Predoiu. Fostul președinte avertizează asupra posibilei reactivări a MCV-ului și propune soluții urgente pentru reformarea sistemului judiciar.

Traian Băsescu cere demiterea lui Cătălin Predoiu

Fostul președinte Traian Băsescu a făcut declarații incendiare despre situația din Justiție și impactul asupra economiei României. Într-un interviu acordat Digi 24, Băsescu a criticat dur activitatea ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, și a cerut măsuri urgente pentru reformarea sistemului judiciar.

Traian Băsescu consideră că Cătălin Predoiu este principalul responsabil pentru problemele din Justiție: „Predoiu a izolat Justiția de celelalte puteri în stat funcționând independent și nu în corelație cu guvernul și Parlamentul”.

Mai mult, fostul președinte susține că, „cu acele legi, Predoiu și-a asigurat nemurirea în guvern”.

Citește și: Judecătoarea Raluca Moroșanu, prima reacție după ce a detonat conferința de presă a Curții de Apel București și a dispărut: „Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut”

Citește și: Ce riscă Laurențiu Beșu după dezvăluirile din investigația Recorder

Soluțiile propuse de fostul președinte pentru reformarea Justiției

Fostul președinte a subliniat necesitatea unor măsuri urgente pentru îmbunătățirea sistemului judiciar. Printre propunerile sale se numără:

1. Refacerea rapidă a legilor Justiției

2. Reducerea puterii șefilor de instanță pentru fluidizarea proceselor

3. Introducerea „responsabilității judecătorești” pentru procesele viciate

„Legile lui Predoiu trebuie modificate, autoritatea șefilor de instanțe și de secții trebuie redusă la zero asupra soluțiilor sau asupra procesului. În caz contrar, MCV-ul ar putea fi reactivat”, a avertizat Traian Băsescu.

Citește și: Președinta CAB, acuzată de intimidarea presei după conferința despre documentarul Recorder. Afirmațiile lui Valentin Jucan: „O lipsă de control emoțional într-un moment de expunere publică”

Citește și: Ana Birchall, reacție dură după telefonul Liei Savonea în timpul conferinței CAB: „Scuza oferită este pur și simplu necredibilă”

Traian Băsescu, avertismente privind economia României

Traian Băsescu nu s-a limitat doar la criticile aduse sistemului judiciar. El a atras atenția și asupra situației economice a țării, cerând desființarea Coaliției de guvernare pe care o consideră ”ilegală”.

Fostul președinte a avertizat că, în lipsa unor măsuri rapide de redresare economică, „românii trebuie să știe că s-ar putea să fim nevoiți să vindem Porțile de Fier sau portul Constanța pentru a plăti dobânzile și pentru a ne mai putea împrumuta pentru pensii și salarii”.

Sursă foto: Hepta

Dezastru total pentru angajaţi şi pensionari. Anunţul apocaliptic făcut de Bolojan pentru 2026

