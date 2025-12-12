  MENIU  
Ce riscă Laurențiu Beșu după dezvăluirile din investigația Recorder

Ce riscă Laurențiu Beșu după dezvăluirile din investigația Recorder

Adelina Duinea
Actualizat 12.12.2025, 12:24

Judecătorul Laurențiu Beșu și-a asumat un risc semnificativ când a decis să spună adevărul despre sistemul judiciar românesc, în investigația „Justiție Capturată”, realizată de Recorder.

Laurențiu Beșu riscă excluderea din magistratură după documentarul Recorder

Judecătorul Laurențiu Beșu riscă să fie exclus din magistratură după dezvăluirile sale din investigația „Justiție Capturată”, realizată de Recorder.

Conducerea Curții de Apel București (CAB) a încercat să-l discrediteze pe Beșu după dezvăluirile sale din ancheta Recorder despre tergiversările dosarelor penale de corupție. CAB a insinuat că Beșu ar fi „ofițer acoperit”, deși se cunoștea din CV-ul lui că înainte de a deveni magistrat, a fost ofițer de poliție judiciară la Judecătoria Giurgiu.

În documentarul Recorder, Beșu a acuzat conducerea CAB că schimbă completele de judecată intenționat astfel încât dosare importante de corupție să fie amânate până la prescrierea faptelor penale. Astfel, după ce un interval de timp prevăzut în lege este depășit, o persoană nu mai poate fi trasă la răspundere penală pentru fapta comisă.

Citește și: Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care confirmă dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu în documentar este adevărat”

Judecătoarea Raluca Moroșanu i-a luat apărarea în conferința CAB

Pe 11 decembrie 2025, Curtea de Apel București a organizat o „conferință extraordinară” pentru a răspunde acuzațiilor lansate de Beșu.

Un moment notabil a fost intervenția judecătoarei Raluca Moroșanu, care a susținut afirmațiile colegului său: „Am venit aici ca să-l susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ceea ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună, da? Aici, la Curtea de Apel București, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați pur și simplu, da?, cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu – așa, ca paranteză – nu am fost nici ofițer acoperit, nici la «Doi și un sfert», nicăieri. Am fost toată viața mea magistrat. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”.

Un alt moment semnificativ a fost când vicepreședinta CAB, Ionela Tudor, i-a șoptit președintei instituției, Liana Arsenie: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”. Apoi s-a întors și i-a șoptit lui Arsenie ce i-a spus Lia să le răspundă jurnaliștilor. Acest incident a evidențiat implicarea Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, în activitatea Curții de Apel București.

Citește și: Primul caz de lepră, confirmat în România după 44 de ani. Alte trei femei, în curs de evaluare

Ce dezvăluiri a făcut Beșu pentru Recorder

Judecătorul Laurențiu Beșu a vorbit despre două subiecte sensibile în documentarul realizat de Recorder:

  • Excluderea sa dintr-un dosar de corupție sub pretextul unei detașări;
  • Presiunile din partea conducerii Curții de Apel București privind modul în care ar trebui să se pronunțe în dosare.

Dezvăluirile sale au determinat conducerea Curții de Apel București să sesizeze Inspecția Judiciară, iar surse din magistratură au declarat pentru Libertatea că Beșu ar putea fi exclus din sistem.

„Cei de la Inspecția Judiciară îi vor face dosare în cascadă, vor verifica și cauzele pe care le-a judecat, îi vor verifica prezența, vor pune grefierele să-l pârască pentru orice. Pot să îl încadreze la ce vor ei. Hotărârea disciplinară va fi dată de CSM, apoi se va soluționa definitiv la Înalta Curte, unde președinte e doamna Lia Savonea”, a explicat o sursă, care a dorit să rămână anonimă.

Judecătorul însuși a recunoscut în interviul Recorder că se așteaptă la represalii: „Inspecția Judiciară este percepută în rândurile magistraților ca un factor de constrângere: dacă nu ești cuminte, posibil să fii verificat și sigur îți vor găsi ceva”.

Citește și: Lia Savonea, președinta ÎCCJ, prima reacție după momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”: „Era în contextul…”

Ce acuzații i s-au adus lui Laurențiu Beșu după investigația Recorder

Pe 10 decembrie 2025, conducerea Curții de Apel București a emis un comunicat în care l-a acuzat pe Laurențiu Beșu că ar fi mințit și a insinuat că ar putea fi ofițer acoperit.

În comunicat se precizează: „Pe tot parcursul interviului, contextul este manipulat, judecătorul rupe bucăți de informații și le refolosește într-o cheie acuzatoare. (…) Potrivit unor informații care au exprimat îngrijorare în spațiul media față de trecutul profesional al judecătorului Beșu, se reține că acesta a activat anterior timp de 5 ani ca «ofițer la doi și-un sfert» sau «SIPI»”.

Conducerea Curții de Apel București a anunțat că va sesiza Inspecția Judiciară, CSM, CSAT și CNSAS pentru a verifica dacă Beșu este ofițer acoperit. În sprijinul acuzațiilor, au fost citate trei publicații (Epoch-Times, 7est și Aktual24) care au făcut dezvăluiri despre trecutul său profesional în serviciul secret al Ministerului de Interne. Totuși, sursa informațiilor este o fotocopie a CV-ului magistratului, disponibilă pe portalul instanțelor de judecată.

La momentul delegării lui Laurențiu Beșu de la Giurgiu la București, Curtea de Apel București avea cunoștință de activitatea sa anterioară ca ofițer DGIPI și SIPI. Cu toate acestea, verificările au fost cerute abia la trei ani după detașare, în urma acuzațiilor grave făcute de judecător împotriva conducerii Curții de Apel București.

Foto: Captură YouTube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
