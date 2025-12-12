Primul caz de lepră, confirmat în România după 44 de ani. Alte trei femei, în curs de evaluare

Primul caz de lepră (boala Hansen) a fost confirmat în România, după 44 de ani. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că alte trei femei sunt în curs de evaluare. Toate cele patru persoane sunt originare din Asia și lucrează ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca.
Boala Hansen a revenit în România, după 44 de ani. O femeie originară din Asia, care lucra ca maseuză la un salon din Cluj, a fost diagnosticată cu această afecțiune.
„Astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice”, a anunțat Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătății a precizat că „toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca”.
„A fost început tratamentul specific OMS pentru leprǎ. După inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție, conform protocoalelor internaționale”, a subliniat Alexandru Rogobete.
Lepra este o boală cu evoluție lentă și contagiozitate redusă, iar transmiterea necesită expunere prelungită. Boala nu se transmite prin: strângerea mâinii, îmbrățișare, călătorii în mijloacele de transport în comun, proximitate scurtă, folosirea spațiilor comune, se arată în postarea ministrului.
În România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981.
