  MENIU  
Home > Știri > Primul caz de lepră, confirmat în România după 44 de ani. Alte trei femei, în curs de evaluare

Primul caz de lepră, confirmat în România după 44 de ani. Alte trei femei, în curs de evaluare

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Primul caz de lepră (boala Hansen) a fost confirmat în România, după 44 de ani. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că alte trei femei sunt în curs de evaluare. Toate cele patru persoane sunt originare din Asia și lucrează ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca.

Primul caz de lepră, confirmat în România

Boala Hansen a revenit în România, după 44 de ani. O femeie originară din Asia, care lucra ca maseuză la un salon din Cluj, a fost diagnosticată cu această afecțiune.

„Astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice”, a anunțat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a precizat că „toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca”.

Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Recomandarea zilei

Alexandru Rogobete a explicat că două dintre paciente s-au prezentat la spital la finalul lunii noiembrie și au fost supuse mai multor investigații.

Cele două paciente care s-au prezentat inițial la SCJU Cluj, în data de 26.11.2025, cu vârste de 21 și 25 de ani, provin din Asia. Acestea au fost supuse următoarelor investigații:

„SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?” Cristian Tudor Popescu, mesaj critic la adresa președintelui Nicușor Dan, după documentarul Recorder. Ce spune ziaristul despre Președinte și despre instituțiile statului
„SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?” Cristian Tudor Popescu, mesaj critic la adresa președintelui Nicușor Dan, după documentarul Recorder. Ce spune ziaristul despre Președinte și despre instituțiile statului
Recomandarea zilei

• biopsie de țesut cutanat – microscopie pozitivă pentru BAAR (3 BAAR/100 câmpuri) la primul caz;

• test genetic GeneXpert MTB/Rif ULTRA – complexul Mycobacterium tuberculosis nedetectat, excluzând tuberculoza;

• probe histopatologice și frotiuri Ziehl-Neelsen – aflate în lucru, orientate spre infecția cu Mycobacterium leprae.

Unul dintre cazuri a fost confirmat joi, 11 decemrbie, iar alte trei sunt sunt monitorizare clinicǎ și epidemiologicǎ.

Citește și: Lia Savonea, președinta ÎCCJ, prima reacție după momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”: „Era în contextul…”

Citește și: Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care confirmă dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu în documentar este adevărat”

Măsurile luate pentru limitarea riscurilor

Inspecția Sanitarǎ de Stat din Ministerul Sǎnǎtǎții și DSP Cluj au dispus măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc:

• dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate;

• verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală;

• intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;

• programarea angajaților la control medical în Medicina Muncii;

• extinderea anchetei epidemiologice.

De asemenea, Ministrul Sănătății spune că a dispus, prin DSP, suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice.

Citește și: Criticile lui Cristian Tudor Popescu la adresa președintelui Nicușor Dan după documentarul Recorder: „Nicușor vorbește mai mult, dar nu face”

Citește și: Descoperire tulburătoare în Timiș. Zeci de bătrâni au fost găsiți cazați ilegal într-o casă, după ce căminul în care stăteau s-a închis pentru nereguli

„A fost început tratamentul specific OMS pentru leprǎ. După inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție, conform protocoalelor internaționale”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Lepra este o boală cu evoluție lentă și contagiozitate redusă, iar transmiterea necesită expunere prelungită. Boala nu se transmite prin: strângerea mâinii, îmbrățișare, călătorii în mijloacele de transport în comun, proximitate scurtă, folosirea spațiilor comune, se arată în postarea ministrului.

În România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981. 

Sursă foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Fanatik
Ce s-a ales de judecătorul care a adus ”turul 2 înapoi”. Alexandru Vasile era propus pentru cercetare disciplinară după ce a anulat decizia CCR
Ce s-a ales de judecătorul care a adus ”turul 2 înapoi”. Alexandru Vasile era propus pentru cercetare disciplinară după ce a anulat decizia CCR
GSP.ro
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
TV Mania
Smiley și Gina Pistol au publicat fotografia care a cucerit internetul. Josephine, într-o ipostază adorabilă, iar prima lor poză de Crăciun din acest an a devenit instant virală
Smiley și Gina Pistol au publicat fotografia care a cucerit internetul. Josephine, într-o ipostază adorabilă, iar prima lor poză de Crăciun din acest an a devenit instant virală
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Citește și...
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League! Oltenii pot merge mai departe și cu o înfrângere la Atena. Update
Cele mai ciudate legi din Germania, explicate de o româncă. Mirosul de grătar este interzis şi orice găină trebuie declarată la primărie
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ce este „taxa de oraș” și cum ajunge să fie atât de diferită de la o destinație la alta
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, prima reacție după momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”: „Era în contextul...”
Criticile lui Cristian Tudor Popescu la adresa președintelui Nicușor Dan după documentarul Recorder: „Nicușor vorbește mai mult, dar nu face”
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care confirmă dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu în documentar este adevărat”
Pârtii de schi de vis
Ei sunt cei doi români morți în Tenerife. Ana și Victor lucrau la un ONG. În urma femeii rămân două fetițe de 7 și 14 ani. Colegii lor sunt șocați: Au fost un model pentru noi

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ozzy Osbourne a murit în timp ce făcea sport. Sharon, soția lui, a făcut dezvăluiri șocante despre ultimele cuvinte ale artistului: „L-aș fi ținut mai strâns”
Ozzy Osbourne a murit în timp ce făcea sport. Sharon, soția lui, a făcut dezvăluiri șocante despre ultimele cuvinte ale artistului: „L-aș fi ținut mai strâns”
Oana Roman îi învață pe oameni să se dea cu parfum: „Ce aveți? Nu așa se face. Degeaba vă dați așa”
Oana Roman îi învață pe oameni să se dea cu parfum: „Ce aveți? Nu așa se face. Degeaba vă dați așa”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
O mai recunoști? 20 de imagini rare cu Denise Rifai, de când nu era celebră. Acum toată lumea vorbește despre ea și Alexa, dar uite cum arăta în trecut! Blondă, cu buze și sprâncene mai subțiri, e regina schimbărilor de look 👇👇👇
O mai recunoști? 20 de imagini rare cu Denise Rifai, de când nu era celebră. Acum toată lumea vorbește despre ea și Alexa, dar uite cum arăta în trecut! Blondă, cu buze și sprâncene mai subțiri, e regina schimbărilor de look 👇👇👇
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Trucul simplu pe care femeile istețe îl știu deja
Ce să amesteci în cafeaua de dimineaţă ca să slăbești văzând cu ochii! Trucul simplu pe care femeile istețe îl știu deja
Elle
Romanița Iovan a atras toate privirile la ELLE Style Awards 2025. Creatoarea de modă a ales o ținută fermecătoare
Romanița Iovan a atras toate privirile la ELLE Style Awards 2025. Creatoarea de modă a ales o ținută fermecătoare
Dana Rogoz, apariție provocatoare la ELLE Style Awards 2025. Vezi ce ținută inedită a purtat actrița. FOTO
Dana Rogoz, apariție provocatoare la ELLE Style Awards 2025. Vezi ce ținută inedită a purtat actrița. FOTO
Lidia Buble, greu de recunoscut la ELLE STYLE AWARDS 2025! Artista a surprins cu un look inedit și o ținută ieșită din tipare. FOTO
Lidia Buble, greu de recunoscut la ELLE STYLE AWARDS 2025! Artista a surprins cu un look inedit și o ținută ieșită din tipare. FOTO
DailyBusiness.ro
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
A1.ro
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
Zodii cărora li se schimbă destinul în ianuarie 2026. Vor avea un început de an fabulos!
Zodii cărora li se schimbă destinul în ianuarie 2026. Vor avea un început de an fabulos!
Cu ce se ocupă Julie, fiica Danei Săvuică. A renunțat la o carieră în showbiz pentru alt domeniu: „Am încercat să o manageriez”
Cu ce se ocupă Julie, fiica Danei Săvuică. A renunțat la o carieră în showbiz pentru alt domeniu: „Am încercat să o manageriez”
Vila din Izvorani a lui Irinel Columbeanu și-a pierdut gloria de altădată. Imagini desprinse din filmele de groază cu fosta reședință a omului de afaceri
Vila din Izvorani a lui Irinel Columbeanu și-a pierdut gloria de altădată. Imagini desprinse din filmele de groază cu fosta reședință a omului de afaceri
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit. Ce spune tenorul despre fosta iubită: „Aș aprecia enorm”
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit. Ce spune tenorul despre fosta iubită: „Aș aprecia enorm”
Observator News
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"
Libertatea pentru Femei
Tragedie! Moarte înfiorătoare, violentă, pentru una dintre cele mai iubite actrițe! Nimic nu putea prevesti așa sfârșit brutal!
Tragedie! Moarte înfiorătoare, violentă, pentru una dintre cele mai iubite actrițe! Nimic nu putea prevesti așa sfârșit brutal!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Secret uriaș dezvăluit! Actrița iubită de români așteaptă copil de la SOȚIA ei! Da, două dintre cele mai celebre femei se iubesc, s-au căsătorit și vor deveni mame!
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cutremur devastator cu magnitudine 6,7! A fost emisă alertă de tsunami
Cutremur devastator cu magnitudine 6,7! A fost emisă alertă de tsunami
Alertă astrală: Trei zodii primesc semne divine care le vor transforma complet destinul până la finalul anului
Alertă astrală: Trei zodii primesc semne divine care le vor transforma complet destinul până la finalul anului
Șeful NATO, semnal de alarmă privind un conflict direct cu Rusia: „Pregătiți-vă pentru un război ca pe vremea bunicilor noștri!”
Șeful NATO, semnal de alarmă privind un conflict direct cu Rusia: „Pregătiți-vă pentru un război ca pe vremea bunicilor noștri!”
Alertă alimentară în România: mai multe loturi de lapte praf, retrase din magazine. A fost depistată o bacterie periculoasă
Alertă alimentară în România: mai multe loturi de lapte praf, retrase din magazine. A fost depistată o bacterie periculoasă
TV Mania
Smiley și Gina Pistol au publicat fotografia care a cucerit internetul. Josephine, într-o ipostază adorabilă, iar prima lor poză de Crăciun din acest an a devenit instant virală
Smiley și Gina Pistol au publicat fotografia care a cucerit internetul. Josephine, într-o ipostază adorabilă, iar prima lor poză de Crăciun din acest an a devenit instant virală
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Il vezi zilnic lângă Roxana Hulpe la TV, dar puțini știu cât de frumoasă este soția lui! Cosmin Stan și-a surprins fanii cu o fotografie rară alături de Oana
Il vezi zilnic lângă Roxana Hulpe la TV, dar puțini știu cât de frumoasă este soția lui! Cosmin Stan și-a surprins fanii cu o fotografie rară alături de Oana
𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐎𝐑𝐀! Revenire surpriză la „Survivor”! 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕 // Unul dintre campionii show-ului se pregătește să reintre în joc… și nu oricum. Schimba totul în sezonul 2026
𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐎𝐑𝐀! Revenire surpriză la „Survivor”! 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕 // Unul dintre campionii show-ului se pregătește să reintre în joc… și nu oricum. Schimba totul în sezonul 2026
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton