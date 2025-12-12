Primul caz de lepră, confirmat în România după 44 de ani. Alte trei femei, în curs de evaluare

Primul caz de lepră (boala Hansen) a fost confirmat în România, după 44 de ani. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că alte trei femei sunt în curs de evaluare. Toate cele patru persoane sunt originare din Asia și lucrează ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca.

Primul caz de lepră, confirmat în România

Boala Hansen a revenit în România, după 44 de ani. O femeie originară din Asia, care lucra ca maseuză la un salon din Cluj, a fost diagnosticată cu această afecțiune.

„Astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice”, a anunțat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a precizat că „toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca”.

Alexandru Rogobete a explicat că două dintre paciente s-au prezentat la spital la finalul lunii noiembrie și au fost supuse mai multor investigații.

Cele două paciente care s-au prezentat inițial la SCJU Cluj, în data de 26.11.2025, cu vârste de 21 și 25 de ani, provin din Asia. Acestea au fost supuse următoarelor investigații:

• biopsie de țesut cutanat – microscopie pozitivă pentru BAAR (3 BAAR/100 câmpuri) la primul caz;

• test genetic GeneXpert MTB/Rif ULTRA – complexul Mycobacterium tuberculosis nedetectat, excluzând tuberculoza;

• probe histopatologice și frotiuri Ziehl-Neelsen – aflate în lucru, orientate spre infecția cu Mycobacterium leprae.

Unul dintre cazuri a fost confirmat joi, 11 decemrbie, iar alte trei sunt sunt monitorizare clinicǎ și epidemiologicǎ.

Măsurile luate pentru limitarea riscurilor

Inspecția Sanitarǎ de Stat din Ministerul Sǎnǎtǎții și DSP Cluj au dispus măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc:

• dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate;

• verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală;

• intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;

• programarea angajaților la control medical în Medicina Muncii;

• extinderea anchetei epidemiologice.

De asemenea, Ministrul Sănătății spune că a dispus, prin DSP, suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice.

„A fost început tratamentul specific OMS pentru leprǎ. După inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție, conform protocoalelor internaționale”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Lepra este o boală cu evoluție lentă și contagiozitate redusă, iar transmiterea necesită expunere prelungită. Boala nu se transmite prin: strângerea mâinii, îmbrățișare, călătorii în mijloacele de transport în comun, proximitate scurtă, folosirea spațiilor comune, se arată în postarea ministrului.

În România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981.

