Criticile lui Cristian Tudor Popescu la adresa președintelui Nicușor Dan după documentarul Recorder: „Nicușor vorbește mai mult, dar nu face”

Publicarea documentarului Recorder despre abuzurile și rețelele de putere din sistemul judiciar a produs primele fisuri vizibile în interiorul magistraturii: câțiva judecători au ieșit public, asumându-și riscuri evidente, iar câteva mii de oameni au protestat în stradă împotriva „caracatiței” din Justiție. Pentru jurnalistul Cristian Tudor Popescu, acesta este „un început bun”, dar insuficient pentru a dezmembra un mecanism pe care îl descrie drept un „monstru” ce acaparează instituții și destine.

Cristian Tudor Popescu, critici la adresa lui Nicușor Dan după documentarul Recorder

Într-o postare dură pe Facebook, Cristian Tudor Popescu își îndreaptă critica spre președintele României, Nicușor Dan, politician votat de șase milioane de cetățeni cu promisiunea unui mandat activ, în contrast cu pasivitatea percepută a predecesorului său. După șapte luni, observă gazetarul, diferența ar fi doar de ton, nu și de substanță: „Nicușor vorbește mai mult, dar nu face”.

Singura acțiune clară pe care i-o atribuie este demiterea, după o lună, a consilierului Ludovic Orban, pentru motive considerate politice, nu administrative.

Pe tema Justiției – aflată în centrul documentarului Recorder, gazetarul remarcă faptul că președintele s-a rezumat la generalități despre volumul mare de muncă al magistraților, fără a se pronunța clar în privința pensiilor speciale sau a reformei reale.

Mai mult, jurnalistul apreciază că investigația Recorder ar fi trebuit, de fapt, să fie o inițiativă prezidențială: statul dispune de mijloace mult mai puternice decât presa pentru a documenta rețele de corupție și vulnerabilități sistemice. „SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?”, întreabă Popescu.

Generalitățile lui Nicușor Dan

Replica președintelui – o listă de întrebări despre lipsa sesizărilor din interiorul sistemului judiciar și despre imposibilitatea contestării anumitor figuri cheie, precum Lia Savonea, este descrisă de gazetar drept „lipsită de sens”.

Răspunsurile se află chiar în documentar, susține el: „dictatura Savonea”. Pentru Popescu, adevărata întrebare este de ce președintele nu a rostit până acum acest nume și de ce nu a participat direct la o ședință a CSM, așa cum îi sugerase fostul consilier Orban.

„Despre Justiție nu ne-a spus decât că magistrații români muncesc mai mult decât cei din Europa. Că a văzut el cum vine grefiera cu căruciorul de supermarket plin cu dosare. Și nu l-a susținut pe Bolojan în încercarea de a tăia pensiile bestiale ale magistraților. Documentarul Recorder ar fi trebuit realizat din inițiativa președintelui la un nivel logistic mai ridicat, cu mijloace instituționale mult mai puternice decât ale jurnaliștilor. De pildă, e de crezut că SRI, de care președintele nu se atinge, nu știa tot ce e în ancheta Recorder? Corupția e peste tot, dar cea din Justiție e cea mai periculoasă, căci Justiția e puterea care poate pedepsi corupția. Pus în ofsaid, dl Dan a aruncat următoarele întrebări pe facebook: „Cine strânge probele și cine face sesizările? De ce nu avem încă un raport din interiorul sistemului de justiție, deși se vorbește de lucrurile astea de mult timp? Câte sesizări s-au făcut din interiorul sistemului de justiție pe faptele de care vorbim? Câte acțiuni în justiție s-au făcut pe faptele de care vorbim? De ce sunt doar trei magistrați în activitate care au acceptat să vorbească deschis cu reporterii? De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți?”. Rar am văzut ceva mai lipsit de sens: răspunsul la toate aceste întrebări este în chiar documentarul Recorder: dictatura Savonea. N. Dan nu a rostit niciodată acest nume până a-l scrie acum pe net. Întrebările ar fi avut rost dacă le-ar fi adresat direct CSM, participând imediat la o ședință, așa cum l-a sfătuit gratis concediatul Ludovic Orban”, a scris Cristian Tudor Popescu în mediul online.

Soluția lui Cristian Tudor Popescu

Deși insistă că rolul său, ca jurnalist, este să critice, Popescu înaintează totuși o soluție: o Secție Specială pentru investigarea magistraților, reorganizată radical, cu procurori competenți și independenți, subordonată Procurorului General numit de președinte. O astfel de structură ar putea instrumenta cel puțin cazurile expuse de Recorder. Reînvierea atribuțiilor DNA în acest domeniu nu îi surâde, invocând lipsa de credibilitate a conducerii actuale.

„Treaba mea ca gazetar e să critic, soluții să dea cei din conducerea statului, plătiți pentru asta. Totuși, propun o cale de acțiune: Justiția monolit Savonea e foarte greu să fie spartă din interior. Trebuie un pickhammer din afară. Acesta poate fi Secția Specială de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Bineînțeles, nu cu cei doar 35 de procurori pe care îi are acum. Reorganizată, înzestrată cu procurori valoroși profesional, curajoși și onești (mai există, trebuie doar să-i cauți), subordonată direct Procurorului General care va fi numit de președintele Dan. Această Secție Specială ar putea ancheta cel puțin cazurile din documentarul Recorder. Președintele Dan poate face asta. Sau altceva. Dar SĂ FACĂ, și repede, ceva cu cap și coadă. Altfel, va fi doar un postac pe facebook care „a văzut documentarul Recorder cap-coadă”, a mai scris CTP.

