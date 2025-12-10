Tudor Chirilă, mesaj dur după documentarul Recorder „Justiția capturată”: „O mână de ticăloși servește mafia din justiție”

Documentarul Recorder despre justiția din România dezvăluie prăbușirea independenței sistemului judiciar. Magistrați curajoși vorbesc despre corupție și soluții pentru reformarea legilor. Documentarul care provoacă emoții puternice a fost vizionat și de Tudor Chirilă, care și-a expus punctul de vedere în mediul online.

Tudor Chirilă, după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”

Tudor Chirilă a reacționat dur în mediul online după lansarea documentarului „Justiție capturată” de Recorder, considerând filmul drept o „radiografie imens de dureroasă” asupra prăbușirii independenței sistemului judiciar românesc. În mesajul său, artistul elogiază curajul magistraților care au vorbit — unii fără protecția anonimatului — și apreciază modul în care documentarul a organizat anchetele, mărturiile și exemplele de dosare prescrise, condamnări anulate sau amânate. Textul lui Chirilă reflectă frustrarea, dar și indignarea față de o justiție pe care o descrie ca fiind „capturată” de interese obscure.

„Documentarul Recorder despre starea justiției este o radiografie imens de dureroasă despre prăbușirea independenței justiției din România. Un documentar cu oameni curajoși despre o mână de ticăloși fără scrupule în funcții cheie care servesc corupția, corupții, mafiile transpartinice. Infinit respect magistraților care au vorbit în acest documentar, unii dintre ei fără protecția anonimatului. Un documentar care are meritul de a organiza excelent informațiile, anchetele, mărturiile, exemplele marilor dosare prescrise sau nefinalizate, condamnările anulate, precum și toată mișcarea de subjugare a justiției începută în 2017 și chiar mai devreme și care se află în plin proces de desăvârșire. Justiția capturată”, a scris artistul pe pagina sa de Facebook.

Realizatorii Recorder arată cum, potrivit declarațiilor unor magistrați și procurori, dosarele de mare corupție sunt adesea blocate, amânate intenționat sau prescrise, iar unii inculpați celebri scapă după recursuri favorabile sau reevaluări. Chirilă preia cu gravitate aceste avertismente, sugerând că documentarul nu este doar un film, ci un semnal de alarmă.

Apel la responsabilitate civică și politică: „Soluțiile sunt la vedere”

În mesajul său, Tudor Chirilă nu se oprește la critică, el adresează un apel către clasa politică și societate: pentru el, soluțiile nu sunt doar demisia celor „ticăloși” (așa cum îi numește pe unii lideri ai justiției), ci o reformă reală, profundă, a sistemului judiciar, prin schimbarea legilor. În viziunea lui, e nevoie ca magistrații integri să aibă curajul să denunțe mafia din sistem.

„Deși un film aparent lipsit de speranță, din mărturiile magistraților reies și soluții. Și astea nu sunt doar demisiile ticăloșilor Savonea, Arsenie, Voineag, etc., ci mai ales reformarea sistemului prin schimbarea legilor. Sper ca din ce în ce mai mulți magistrați onești să aibă curajul să denunțe mafia din sistem prezentată atât de clar în acest documentar”, a continuat artistul.

Mai mult, Tudor Chirilă pune responsabilitatea pe umerii decidenților, de la președinte la guvern, subliniind că au datoria să coopteze magistrați onești și să propună modificările legislative necesare pentru a elimina controlul vertical al justiției. În lipsa acestor măsuri urgente, avertizează că nu există alt remediu decât revolta civică, implicare socială, manifestări de protest, presiune publică.

„Președintele Nicușor Dan are obligația, datoria, responsabilitatea și ce-o mai vrea el să fie alături de magistrații onești care încă există în sistem. Și trebuie să demonstreze asta repede, că altfel o să ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii. Premierul Ilie Bolojan e președintele unui partid din care face parte un ticălos precum Cătălin Predoiu alături de alte grupări de mafioți care nu sunt străine, ba chiar complice cu putregaiul din justiție. Dacă nu face ceva va fi înghițit și el și toată reforma posibilă”, a menționat Tudor Chirilă în mediul online.

„Și președinția și guvernul au datoria să coopteze magistrații cinstiți din sistemul de justiție și să propună modificările legislative care să nu mai permită controlul pe verticală care se întâmplă acum. Soluțiile sunt la vedere”, a subliniat el.

Acesta a vorbit și despre Partidul Social Democrat, care este condus în prezent de Sorin Grindeanu, despre care Tudor Chirilă spune că este „una dintre cozile de topor cu care se pregătea dezastrul din justiție”.

Tudor Chirilă, despre documentarul Recorder

Nu în ultimul rând, Tudor Chirilă a transmis felicitări Recorder pentru acest documentar pe care îl numește „cel mai bun documentar al vostru”.

„Privești filmul ăsta cap coadă cu un nod în gât, cu un sentiment de frustrare și de neputință. Cu toate astea nu îmi pare rău niciun moment că am ieșit în stradă, în frig, zile în șir pentru justiție. Atâta vreme cât există niște magistrați care au avut curajul să vorbească despre această enormă caracatiță”, a precizat el.

