Lia Savonea, reacție după documentarul Recorder, care arată adevărata față a justiției din România. Ce răspuns a dat judecătoarea 

Lia Savonea a oferit o primă reacție după documentarul realizat de Recorder în care jurnaliștii prezintă adevărată față a justiției din România și în care una dintre figurile centrale analize este însăși judecătoarea. Ea a oferit un răspuns pentru jurnaliștii Hotnews.

Lia Savonea, replică după documentarul Recorder

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a răspuns acuzațiilor prezentate în documentarul Recorder „Justiția capturată”. Într-o declarație pentru HotNews, ea a afirmat că nu intenționează să dea legitimitate unor afirmații pe care le consideră neclare și insinuante, chiar dacă acestea provin din interiorul sistemului judiciar.

Ea a fost întrebată despre o posibilă demisie, însă a răspuns clar:

„Întrebarea dv. nu urmărește un răspuns. E limpede. Cu toate acestea, eu vă răspund. Din respect pentru media, ca principiu”.

Președinta ÎCCJ a făcut acuzații cu privire la faptul că ar exista o campanie de delegitimare a liderilor din justiție, bazată pe declarații anonime și acuzații neverificate.

„Situația sistemului judiciar este serioasă și nu poate fi ignorată. Analizez cu atenție ce demersuri sunt necesare. Ne aflăm, din păcate, în fața unei campanii persistente de delegitimare a unor lideri ai justiției, construită pe declarații anonime și pe acuzații prezentate ca adevăruri, fără a fi susținute de fapte verificate”.

Lia Savone a mai spus că are obligația să documenteze toate aspectele pentru a avea o reacție publică.

„Am obligația să documentez temeinic toate aspectele înainte de a avea o reacție publică”.

Mai mult, ea a spus că din cauza poziției sale, nu poate să își permită intervenții pripite sau interpretabile.

„În același timp, este limpede că această stare de fapt nu poate fi lăsată să continue, fără a clarifica toate imputațiile. Nu intenționez să legitimez o zonă care funcționează deliberat în registrul ambiguității și al insinuării, inclusiv atunci când astfel de poziționări provin din interiorul sistemului”, încheie președinta ÎCCJ.

Ce arată documentarul

Documentarul Recorder arată traseul controversat al Liei Savonea în sistemul judiciar. În ultimii ani, în conducerea Curții de Apel București au fost promovați judecători cu biografii controversate. Promovările sunt legate de Lia Savonea, una dintre figurile-cheie ale sistemului judiciar în ultimii 15 ani.

Lia Savonea a fost audiată de DNA în 2010 și respinsă de CSM pentru promovare la Înalta Curte. Ulterior, ea a avut o ascensiune fulminantă în carieră.

