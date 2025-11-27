Lia Savonea, prima reacție după ce s-a aflat că a primit casă de protocol de la Guvern. Este vorba despre un apartament în valoare de sute de mii de euro: „Am formulat o solicitare în acest sens”

Guvernul României a decis să aloce președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, o locuință de protocol în nordul Bucureștiului, lângă Arcul de Triumf. Apartamentul, situat pe strada Constantin Prezan, are cinci camere și o suprafață utilă de 271,73 metri pătrați, conform Digi24.

Reacția Liei Savonea după ce a primit casă de protocol lângă Arcul de Triumf

Casa de protocol a Liei Savonea se află vizavi de Parcul Herăstrău și este administrată de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS). Conform documentului aprobat de Guvern, locuința are o valoare de inventar de 3.775.000 lei, echivalentul a 741.493,84 de euro. Valoarea include atât valoarea construcției, de 623.000 lei, cât și valoarea terenului, de 3.152.000 lei. Proiectul adoptat de Executiv transformă această proprietate într-o reședință oficială destinată președintei ÎCCJ.

Lia Savonea a făcut prima declarație pentru Digi24: „Am formulat o solicitare în acest sens, în condițiile și potrivit procedurilor prevăzute de cadrul legal aplicabil funcției. Eventuala aprobare aparține exclusiv Guvernului și nu are legătură cu vreun beneficiu personal discreționar, ci cu regimul legal al locuințelor de protocol”.

Cine poate beneficia de locuință de protocol

Conform Ordonanței 19/2002, locuințele de protocol pot fi acordate gratuit și cu toate utilitățile plătite unor demnitari de rang înalt, precum:

Președintele României,

Președinții Senatului și Camerei Deputaților,

Premierul,

Președintele Curții Constituționale,

Președintele ÎCCJ,

Președintele Curții de Conturi,

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,

Președintele Academiei Române

Foștii șefi ai statului.

Cheltuielile de întreținere sunt acoperite din fondurile RAAPPS, iar alte servicii solicitate de beneficiari sunt plătite de instituțiile în care aceștia activează, conform legii bugetare anuale.

Pe lângă categoriile menționate, există posibilitatea ca vicepreședinții Senatului și Camerei Deputaților, miniștrii și alte funcții publice, precum președintele Consiliului Legislativ și avocatul poporului, să beneficieze de locuințe de protocol, dar cu plata chiriei prevăzute de lege.

În aceeași zi, a dat aviz negativ pe proiectul pensiilor magistraților

În aceeași ședință de joi, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a emis un aviz negativ, dar consultativ, pentru proiectul guvernamental care limitează pensiile magistraților. Lia Savonea a declarat, pentru Digi24, că va vota „categoric împotrivă“»” la ședința CSM, subliniind că reforma este percepută ca „o presiune uriașă“ de colegii săi.

Decizia de atribuire a locuinței de protocol și avizul negativ al CSM vin într-un context în care reforma pensiilor magistraților generează dezbateri intense. Lia Savonea, în calitate de președintă ÎCCJ, și-a exprimat clar poziția față de măsurile propuse de Executiv.

