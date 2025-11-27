Daniel Băluță vrea referendum pentru taxa auto la intrarea în București. Când a înjurat ultima oară în trafic: „Ieri”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a vorbit despre mai multe proiecte și promisiuni pe care le face în campania electorală. El a vorbit despre cum ar putea avea toți bucureștenii apă caldă, cum ar putea rezolva problema traficului, dar și inițiativa de a percepe o taxă auto pentru intrarea în București a mașinilor care nu sunt înmatriculate în Capitală. Iată ce planuri are Băluță.

Daniel Băluță, despre angajamentele în fața bucureștenilor

Daniel Băluță a fost invitat la 55 de întrebări la Libertatea, unde a promis că până în 20232, calitatea vieții în București va crește.

Primarul Sectorului 4 spune că acesta este angajamentul pe care și-l ia în fața bucureștenilor.

„Promit ceva fascinant. Promit că până în 2032 calitatea vieții în București va crește, asta pe de-o parte, și costul vieții de zi cu zi va scădea. Ăsta este angajamentul pe care mi-l iau în fața bucureștenilor. Viața bucureștenilor astăzi este foarte complicată.

Este extrem de scumpă, oamenii au probleme deosebite, au extrem de multe nemulțumiri, au extrem de multe frustrări pentru că, în ciuda faptului că produsul intern brut al regiunii București- Ilfov a crescut exponențial, această bogăție nu este uniform distribuită.

Sunt mai mult de 30% dintre românii din această parte care nu beneficiază de această creștere economică și e normal să fie nemulțumiți, e normal să fie frustrați. Asta trebuie să se schimbe”, a spus Băluță pentru Libertatea.

Candidatul la Primăria Generală a spus că a mers ultima oară cu metroul în urmă cu două săptămâni, iar cu autobuzul a mers acum doi ani.

Vrea taxă de intrare pentru mașinile neînmatriculate în București

Daniel Băluță a vorbit și despre taxa de intrare pentru mașinile neînmatriculate în București.

„Este o decizie pe care bucureștenii trebuie să o ia și cu certitudine aș realiza cel puțin o consultare, dacă nu un referendum”, a explicat edilul.

Cât despre aglomerația sufocantă, Băluță vorbește despre finalizarea A0 astfel încât să se poată călători din Berceni până în Pipera sau despre extinderea magistralelor de metrou M2, M4, M5 și M7.

”Avem un decalaj de dezvoltare între zona de nord și zona de sud a Capitalei. Eu sunt convins că, odată ce vom avea locuri de muncă bine plătite și în sudul Capitalei, vom vedea că inclusiv traficul va suferi o ameliorare.

Avem nevoie să lucrăm pe infrastructura de transport. Fie că e vorba de A0 care trebuie finalizată, fie că e vorba de Șoseaua de Centură, fie că e vorba de inelul median, astfel încât să putem călători din Berceni până în Pipera, fie că este vorba despre IneLul Central al Capitalei, fie că e vorba de radiale, de extinderile magistralelor de metrou M2, M4, M5, M7, toate acestea contribuie la ameliorarea traficului.

Numai că lucrurile astea, după cum e de înțeles, lucrurile astea se întâmplă pas cu pas. Nu se pot face peste noapte, necesită timp. Dar am determinarea și hotărârea ca de îndată să le începem”, a explicat Băluță.

