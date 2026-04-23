Crimă șocantă în București. Un bărbat de 86 de ani și-a ucis partenera, de doar 30 de ani. Femeia a fost găsită fără suflare în casă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O femeie de 30 de ani a fost găsită fără suflare după un conflict cu presupusul ei iubit. Bărbatul, care este principalul suspect, este mai în vârstă decât ea cu nu mai puțin de 56 de ani. Se pare că între cei doi a avut loc un conflict domestic, în urma căruia bărbatul și-ar fi ieșit din minți și și-a ucis partenera.

Crimă în București. O femeie de 30 de ani, ucisă de presupusul partener

Tragedie de proporții în București. Locuitorii din imobilul situat în sectorul 3 al Capitalei au fost șocați să afle că o femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă.

Acum, autoritățile încearcă să stabilească circumstanțele în care s-a produs scena de coșmar. Principalul suspect pentru crimă este chiar partenerul de viață al femeii, un cetățean german în vârstă de 86 de ani. Bărbatul se află în aceste momente la audieri.

Conform unor surse citate de Antena 3 CNN, bărbatul le-ar fi spus autorităților că victima s-ar fi urcat peste el și ar fi încercat să îl rănească.

Apoi, el a încercat să o îndepărteze folosind o cârjă, cu care a și sugrumat-o. Între cei doi nu au existat până acum antecendente sau sesizări privind acte de violență.

Cine este victima

Anchetatorii au precizat că victima ar fi fost cunoscută de oamenii legii ca fiind consumatoare de substanțe interzise, motiv pentru care ar fi putut să aibă un comportament agresiv.

Din primele informații, între femeie și partenerul ei de viață ar fi avut loc o încăierare care ar fi dus la moartea victimei. Totuși, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care femeia a fost ucisă.

Medic din București, ucis și incendiat în propria locuință din București

Cazul vine după ce o femeie de 39 de ani a ucis un bărbat din Capitală. Este vorba despre medicul anestezist Cristian Staicu, care a fost găsit înjunghiat în locuința lui.

Ulterior, femeia și-ar fi recunoscut crima. Medicul de 72 de ani a fost ucis, iar apoi locuința i-a fost incendiată pentru a ascunde urmele. Femeia a lucrat în trecut ca menajeră pentru victimă, însă au avut și relații intime.

Procurorii au obținut probe solide după ce au verificat camerele de supraveghere din preajma blocului în care locuia Cristian Staicu. Medicul își încheiase cariera medicală și voia sa se bucur de pensie. El locuia singur, după ce în urmă cu mulți ani se despărțise de soția lui cu care avea o fiică.

Urmărește-ne pe Google News