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Bucureștiul, devastat de o furtună istorică: pasaje inundate, metrou blocat și sute de mașini distruse după ce a plouat într-o noapte cât pentru o lună întreagă

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O furtună de o violență rară a lovit Bucureștiul și județul Ilfov, transformând străzile în adevărate lacuri și lăsând în urmă un bilanț tragic și pagube uriașe. După o zi de caniculă sufocantă cu temperaturi de 38°C, natura s-a dezlănțuit în doar câteva minute, meteorologii fiind obligați să emită succesiv coduri portocalii și roșii de vreme severă și nu mai puțin de patru mesaje RO-ALERT care au panicat locuitorii.

Noapte de coșmar în București

Bucureștenii au trăit momente de groază în noaptea de 30 iunie spre 1 iulie 2026. Ceea ce părea a fi o simplă ploaie de vară menită să răcorească atmosfera s-a transformat rapid într-un fenomen meteo extrem care apare „o dată la 100 de ani”, potrivit specialiștilor. În doar zece ore, cantitatea medie de precipitații căzută în Capitală a atins aproape 70 de litri pe metru pătrat.

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Din păcate, urgia a lăsat în urmă și o victimă: în localitatea Găneasa (Ilfov), un bărbat aflat într-o autoutilitară a murit pe loc după ce un copac uriaș s-a prăbușit peste mașina aflată în mers.

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Pasaje transformate în piscine și stații de metrou inundate

Dimineața de miercuri a început sub semnul haosului absolut pentru sutele de mii de bucureșteni care au încercat să ajungă la birou. Traficul a fost complet paralizat după ce majoritatea pasajelor rutiere din oraș s-au umplut cu apă.

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Situația cea mai critică s-a înregistrat în Pasajul Poligrafiei, unde mai multe autoturisme au fost complet acoperite de șuvoaie. Imaginile cu pompierii ISU care au fost nevoiți să înoate prin pasaj pentru a verifica dacă există victime blocate în mașini au devenit rapid virale și au stârnit revoltă pe rețelele de socializare.

Nici transportul subteran nu a scăpat neatins de urgie. Probleme majore au apărut la stația de metrou Piața Unirii 2, care a fost inundată de apele revărsate. Din această cauză, circulația trenurilor a fost complet blocată pe tronsonul dintre Gara de Nord și Ștefan cel Mare, obligându-i pe călători să caute soluții alternative la suprafață, într-un oraș deja blocat. Nici stația Piața Victoriei 2 nu a fost ferită, fiind închisă temporar din cauza infiltrațiilor masive de apă.

Compania Apa Nova a mobilizat toate utilajele din dotare și sute de muncitori, însă sistemul de canalizare al orașului pur și simplu nu a putut face față volumului uriaș de apă căzut într-un timp atât de scurt.

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Peste 450 de mașini distruse și aproape 2.000 de apeluri de urgență

Bilanțul lăsat în urmă de rafalele de vânt care au atins viteze de 80 km/h este unul de-a dreptul catastrofal pentru proprietarii de mașini. Sute de bucureșteni s-au trezit cu automobilele strivite de copacii smulși din rădăcini sau de elementele de acoperiș desprinse de pe blocuri.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) a raportat cifre record: peste 770 de copaci au fost doborâți de vânt, iar cel puțin 450 de autoturisme au fost grav avariate.

Telefoanele de la dispeceratul 112 au sunat neîncetat pe tot parcursul nopții. Până miercuri dimineață, salvatorii reușiseră să intervină în peste 1.000 de situații critice, însă alte 950 de solicitări se aflau încă pe lista de așteptare. Pompierii au lucrat la foc automat pentru a evacua apa din peste 200 de case inundate, din zeci de subsoluri de blocuri, dar și pentru a îndepărta zecile de stâlpi de electricitate prăbușiți pe carosabil.

Acoperișurile unor blocuri, luate pe sus de vântul puternic

În mai multe cartiere, bucăți uriașe din acoperișurile de tablă sau hidroizolațiile blocurilor au fost smulse cu totul de vânt și luate pe sus ca niște foi de hârtie.

Cele mai grave incidente au avut loc în cartierele Militari și Titan. În Militari, structura de lemn și tablă a acoperișului unui bloc de patru etaje a fost ridicată în aer de o pală de vânt și s-a prăbușit zgomotos peste parcarea din fața imobilului.

În sectorul 3, în zona Titan (aproape de parcul Alexandru Ioan Cuza), vântul a creat un efect de „pâlnie” printre blocurile turn de 10 etaje. La unul dintre aceste imobile reabilitate termic, vântul a pătruns pe sub straturile de protecție. Învelișul superior din tablă zincată și bucăți mari din hidroizolație au fost smulse și purtate de curent pe o distanță de aproape 50 de metri, zburând pe deasupra copacilor. Bucățile de acoperiș au căzut parțial pe carosabil și parțial peste firele de înaltă tensiune, provocând scântei violente și lăsând câteva străzi în întuneric total.

Situația a fost la fel de critică și la granița cu Bucureștiul, în noul pol rezidențial din Popești-Leordeni. Aici, curentul puternic de aer a lovit blocurile noi care aveau mansarde construite pe structură ușoară.

La două blocuri vecine, acoperișurile tip mansardă au cedat sub presiunea rafalelor de 80 km/h. Vântul a desprins bucăți uriașe de țiglă metalică și vată minerală, care au fost proiectate în curțile interioare ale complexelor rezidențiale.

Sursă foto: Captură video, Libertatea

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