Femeie agresată sexual și amenințată cu cuțitul, într-un autobuz, în București

O femeie de 48 de ani a fost agresată sexual și amenințată cu un cuțit într-un autobuz din Sectorul 2 al Capitalei. Incidentul a avut loc în urmă cu două zile, cazul fiind preluat de Poliție.

Femeie, agresată într-un autobuz din București

Un episod cutremurător petrecut într-un autobuz din București atrage atenția asupra siguranței în transportul public și asupra indiferenței martorilor. O femeie a fost agresată sexual și amenințată cu un cuțit, în fața celorlalți călători, care nu au intervenit.

Incidentul a avut loc în Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit Știrile ProTV, o femeie de 48 de ani a fost atinsă în zone intime de un bărbat de 51 de ani în timp ce trecea pe lângă acesta. Potrivit martorilor, gestul nu a fost deloc accidental, iar bărbatul nici măcar nu a încercat să își ceară scuze. Când femeia a protestat, lucrurile au degenerat rapid.

Agresorul a început să țipe și a scos un cuțit, amenințând-o pe victimă. Deși scena a provocat panică în rândul celorlalți pasageri, nimeni nu a intervenit să o apere. Femeia, vizibil speriată, a coborât la prima stație pentru a scăpa de agresor.

Citește și: Cei mai scumpi mici din România. Cât costă 1 kg de mici de mangaliță la Lidl

Citește și: Cum a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă se așteaptă la trădare din PNL pe moțiunea de cenzură: „Să facem un apel la respectarea înțelegerilor”

Bărbatul, identificat și arestat

După acest incident șocant, victima a sesizat poliția. Forțele de ordine au intervenit prompt, identificând și reținând agresorul. În prezent, bărbatul se află în arest preventiv pentru 30 de zile.

Acest incident ridică întrebări serioase despre siguranța în mijloacele de transport în comun și despre reacția pasagerilor în fața violenței. Specialiștii explică faptul că, uneori, oamenii nu intervin din teamă sau din cauza efectului de „difuzie a responsabilității”. Cu toate acestea, aceștia subliniază importanța alertării imediate a autorităților în astfel de situații. În cazul unei urgențe sau al unui pericol iminent, apelarea numărului 112 este crucială.

Citește și: Alocațiile copiilor ar putea fi reduse la 100 de lei. În ce condiții vor fi acordați restul banilor

Citește și: Interdicția cumulului pensie-salariu, adoptată de Guvern. Cine poate păstra ambele venituri. Anunțul lui Ilie Bolojan

Sprijin pentru victimele agresiunilor sexuale

Dacă ai fost victima unei agresiuni sexuale în România, există soluții și ajutor imediat, confidențial și gratuit. Iată ce poți face:

Suna la 112 pentru a solicita intervenția poliției sau a ambulanței.

Apelează linia telefonică gratuită 0800 500 333, disponibilă 24/7 pentru victimele violenței domestice, sau la 0800 800 678 pentru consiliere psihologică și juridică.

Informează Poliția Română pentru a depune plângere și a solicita măsuri de protecție.

Solicită ajutorul Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, care te poate direcționa către resurse și servicii specializate.

Consultă organizații neguvernamentale precum Centrul FILIA sau Asociația ANAIS, care oferă sprijin emoțional și consiliere.

Mergeți la cea mai apropiată unitate de primiri urgențe pentru a primi îngrijiri medicale și a recolta probe medico-legale, esențiale pentru anchetă.

