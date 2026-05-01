Femeie agresată sexual și amenințată cu cuțitul, într-un autobuz, în București

Un episod cutremurător petrecut într-un autobuz din București atrage atenția asupra siguranței în transportul public și asupra indiferenței martorilor. O femeie a fost agresată sexual și amenințată cu un cuțit, în fața celorlalți călători, care nu au intervenit.
Incidentul a avut loc în Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit Știrile ProTV, o femeie de 48 de ani a fost atinsă în zone intime de un bărbat de 51 de ani în timp ce trecea pe lângă acesta. Potrivit martorilor, gestul nu a fost deloc accidental, iar bărbatul nici măcar nu a încercat să își ceară scuze. Când femeia a protestat, lucrurile au degenerat rapid.
Agresorul a început să țipe și a scos un cuțit, amenințând-o pe victimă. Deși scena a provocat panică în rândul celorlalți pasageri, nimeni nu a intervenit să o apere. Femeia, vizibil speriată, a coborât la prima stație pentru a scăpa de agresor.
După acest incident șocant, victima a sesizat poliția. Forțele de ordine au intervenit prompt, identificând și reținând agresorul. În prezent, bărbatul se află în arest preventiv pentru 30 de zile.
Acest incident ridică întrebări serioase despre siguranța în mijloacele de transport în comun și despre reacția pasagerilor în fața violenței. Specialiștii explică faptul că, uneori, oamenii nu intervin din teamă sau din cauza efectului de „difuzie a responsabilității”. Cu toate acestea, aceștia subliniază importanța alertării imediate a autorităților în astfel de situații. În cazul unei urgențe sau al unui pericol iminent, apelarea numărului 112 este crucială.