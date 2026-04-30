Cum a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă se așteaptă la trădare din PNL pe moțiunea de cenzură: „Să facem un apel la respectarea înțelegerilor”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă se așteaptă la trădări din interiorul Partidului Național Liberal privind votul pe moțiunea de cenzură inițiată de PSD-AUR și care se va supune la vot pe 5 mai. Iată ce a răspuns premierul.
„Acum, la moţiunea de cenzură, fiecare parlamentar poate să voteze sau să nu voteze. Are această libertate. Şi eu am încredere în colegii din Partidul Naţional Liberal, pentru că toate poziţionările partidului din ultima perioadă au fost luate după discuţii interne în care au fost diferite păreri într-o formă de acţiune sau alta.
Dar la final a fost un vot covârşitor, în aşa fel încât, pe de o parte, să notificăm Partidul Social Democrat că o posibilă criză, acum o lună şi jumătate, nu aduce nimic României. Să facem un apel la un comportament responsabil, la respectarea înţelegerilor pe care le-am făcut atunci când am realizat această coaliţie. La respectarea programului de guvernare”, a afirmat Ilie Bolojan, citat de News.ro.
El a subliniat că o criză de genul acesta duce la pierderea încrederii cetățenilor, motiv pentru care nu va mai fi posibilă o coaliție în care PNL să fie cu PSD.
„În situaţia creării unei crize de genul acesta, datorită pierderii încrederii dintre partide, datorită pierderilor care se generează indirect României şi cetăţenilor noştri, nu va mai fi posibilă o coaliţie în care PNL să fie cu PSD. Acest lucru s-a întâmplat şi după ce PSD a decis să depună o moţiune şi am încredere că am învăţat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani în ceea ce priveşte respectul, în ceea ce priveşte încrederea, atât între partidele politice, dar şi între partide şi oameni. Şi dacă noi astăzi avem un grad de încredere scăzut în lumea politică din partea cetăţenilor noştri, acest lucru este justificat”, a afirmat Bolojan.