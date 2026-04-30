Cum a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă se așteaptă la trădare din PNL pe moțiunea de cenzură: „Să facem un apel la respectarea înțelegerilor”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă se așteaptă la trădări din interiorul Partidului Național Liberal privind votul pe moțiunea de cenzură inițiată de PSD-AUR și care se va supune la vot pe 5 mai. Iată ce a răspuns premierul.

Ilie Bolojan, declarații privind un eventual vot pentru moțiunea de cenzură din PNL

Într-o intervenție la Rock FM, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă la moțiunea de cenzură crede că va fi trădat de coelgi din PNL.

Premierul a spus că are încredere că se vor respecta înțelegerile făcute la realizarea coaliției.

Citește și: Mesajul premierului Ilie Bolojan, după ce a fost susținut de români, în stradă. Premierul știe de ce PSD i-a retras sprijinul politic

„Acum, la moţiunea de cenzură, fiecare parlamentar poate să voteze sau să nu voteze. Are această libertate. Şi eu am încredere în colegii din Partidul Naţional Liberal, pentru că toate poziţionările partidului din ultima perioadă au fost luate după discuţii interne în care au fost diferite păreri într-o formă de acţiune sau alta.

Dar la final a fost un vot covârşitor, în aşa fel încât, pe de o parte, să notificăm Partidul Social Democrat că o posibilă criză, acum o lună şi jumătate, nu aduce nimic României. Să facem un apel la un comportament responsabil, la respectarea înţelegerilor pe care le-am făcut atunci când am realizat această coaliţie. La respectarea programului de guvernare”, a afirmat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

Ce spune despre criza politică

Ilie Bolojan spune că este normal ca oamenii să aibă un grad de încredere scăzut în lumea politică, având în vedere contextul.

Citește și: Ilie Bolojan: „Peste tot unde merele erau stricate era cineva din PSD”. Premierul vorbește despre problemele din sistem

El a subliniat că o criză de genul acesta duce la pierderea încrederii cetățenilor, motiv pentru care nu va mai fi posibilă o coaliție în care PNL să fie cu PSD.

„În situaţia creării unei crize de genul acesta, datorită pierderii încrederii dintre partide, datorită pierderilor care se generează indirect României şi cetăţenilor noştri, nu va mai fi posibilă o coaliţie în care PNL să fie cu PSD. Acest lucru s-a întâmplat şi după ce PSD a decis să depună o moţiune şi am încredere că am învăţat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani în ceea ce priveşte respectul, în ceea ce priveşte încrederea, atât între partidele politice, dar şi între partide şi oameni. Şi dacă noi astăzi avem un grad de încredere scăzut în lumea politică din partea cetăţenilor noştri, acest lucru este justificat”, a afirmat Bolojan.

