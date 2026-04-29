Ilie Bolojan: „Peste tot unde merele erau stricate era cineva din PSD”. Premierul vorbește despre problemele din sistem

Ilie Bolojan, premierul României, a declarat că problemele din instituțiile publice sunt cauzate de persoane susținute de PSD. Liderul guvernului cere reforme urgente pentru eliminarea corupției și transparență totală în cheltuirea banului public.

Ilie Bolojan, despre implicarea constantă a PSD în practici dubioase și corupție administrativă

Premierul Ilie Bolojan lansează un apel ferm pentru reformă și transparență în instituțiile publice și companiile de stat, acuzând că, acolo unde au fost descoperite nereguli sau practici îndoielnice, era mereu implicată o persoană susținută de PSD. Declarațiile sale, făcute luni seară într-un interviu pentru Digi24, au atras atenția asupra legăturilor politice din spatele disfuncționalităților administrative.

Premierul a subliniat că aceste afirmații pot fi verificate și susținute de fapte.

„Tot ce s-a făcut – şi am explicat, practic, aprinderea luminii, încercarea de a face reguli, de a nu mai folosi bugetul de stat ca o puşculiţă pentru administraţiile neperformante, de a face ordine în companiile publice, de a transparentiza toată activitatea – în mod clar a deranjat. Peste tot unde sunt merele stricate, în instituţiile publice, unde au fost probleme, unde erau lucruri care nu erau în regulă, sigur erau implicaţii transpolitice sau transinstituţionale, dar era o constantă. Întotdeauna, unde era o astfel de problemă, era cineva care era susţinut de PSD. Aceasta este realitatea”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul cere reforme și transparență

Aceste declarații vin la câteva zile după ce Ilie Bolojan a prezentat public o listă controversată cu așa-numiții „băieți deștepți” din domeniul energiei, ceea ce a coincis cu anunțul PSD privind intenția de a introduce o moțiune de cenzură împotriva guvernului.

Premierul a sugerat că măsurile sale de reformă și insistența pe corectitudine au stârnit nemulțumiri în rândul unor actori politici.

Mesajul lui Ilie Bolojan este clar: schimbarea în instituțiile publice nu mai poate fi amânată. Promovarea transparenței și eliminarea corupției sunt pași esențiali pentru o administrație eficientă și pentru recâștigarea încrederii cetățenilor.

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE – Întâi România, va fi prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

