  MENIU  
Home > Știri > Vârsta de pensionare pentru militari și polițiști va fi majorată. Proiectul pregătit de premierul Ilie Bolojan

Vârsta de pensionare pentru militari și polițiști va fi majorată. Proiectul pregătit de premierul Ilie Bolojan

Oana Savin
.

Premierul Ilie Bolojan propune majorarea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști, invocând presiuni demografice. Măsura stârnește critici din partea fostului ministru Florin Manole, care avertizează asupra incertitudinii create în sistem.

Ilie Bolojan pregătește proiectul pentru majorarea vârstei de pensionare a militarilor

Vârsta de pensionare pentru militari și polițiști ar putea fi majorată, o măsură care stârnește deja controverse. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că aceasta este o decizie necesară din cauza presiunilor demografice și pentru a menține cât mai multe persoane active pe piața muncii.

Totuși, schimbarea propusă a generat o undă de șoc în rândul specialiștilor și al angajaților din domeniul apărării și ordinii publice.

Premierul Ilie Bolojan susține că ajustarea vârstei de pensionare este inevitabilă pentru a echilibra sistemul de pensii, având în vedere că, în România, vârsta medie de pensionare este încă sub 60 de ani. Cu toate acestea, momentul ales pentru această dezbatere este considerat sensibil, mai ales având în vedere că în 2023 a fost deja adoptată o lege care prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare pentru militari și polițiști.

Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Recomandarea zilei

S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
Recomandarea zilei

Florin Manole critică intenția guvernului

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a criticat dur intenția Guvernului de a redeschide subiectul. Într-o intervenție televizată, acesta a evidențiat efectele negative pe care astfel de dezbateri le au asupra personalului implicat.

„Sunt mulți oameni din sistemul acesta de apărare care se uită și se întreabă, de pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta, ”Ce se va întâmpla cu legea care guvernează pensia mea? Se schimbă sau nu se schimbă? Mai ies la pensie sau nu mai ies? Ies acum, peste un an, peste trei?”. Așa ceva nu este normal. Nu te poți juca cu așa ceva”, a declarat Florin Manole, citat de Capital.

El a reamintit că modificările propuse ar putea încălca angajamentele luate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care a inclus deja măsurile de reformă a sistemului de pensii. Potrivit lui Manole, orice modificare ulterioară ar implica costuri mari și ar afecta și mai mult predictibilitatea unui sistem deja fragil.

Sursă foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Retete
