Patru tipuri de arahide au fost retrase de pe rafturile magazinelor Metro, potrivit Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Cei care le-au achiziționat sunt sfătuiți să nu le consume și să le returneze cât mai repede.

Patru tipuri de arahide, retrase de la Metro

Patru tipuri de arahide au fost retrase de la vânzare și sunt rechemate de magazinele Metro, după ce a fost identificată prezența de aflatoxine peste limitele admise.

Produsele vizate sunt:

Fine Life Arahide decojite prejite 2 kg, cod de bare 5948792056308, Lot LA 347/Data expirare:13.11.2026

FINE LIFE Arahide decojite prăjite sărate 150g, Distribuitor: SC DEPAL SRL Cod de bare: 5941232410159 Lot LG 347/Data expirare: 14.11.2026

METRO CHEF Arahide decojite prăjite sărate 1kg, Distribuitor: SC DEPAL SRL Cod de bare: 5948792042493 Lot LA355/Data expirare:14.11.2026

ARO Arahide decojite prăjite și sărate 400G, Distribuitor: SC DEPAL SRL Cod de bare: 5948792032227 Lot LA 357/Data expirare:14.11.2026

„În cazul în care ați cumpărat produsele menționate mai sus, vă rugăm să nu le consumați și

să le returnați în magazinele Metro Cash & Carry România SRL până la data de 30.05.2026,

urmând să primiți contravaloarea acestora”, transmite ANSVSA.

Ce sunt aflatoxinele

Aflatoxinele sunt substanțe toxice, cancerigene, teratogene produse de anumite ciuperci, care se găsesc pe anumite cereale (porumb, arahide, semințe de bumbac s.a), care sunt cultivate și depozitate în condiții insalubre.

Aflatoxina poate aparea și în produsele de origine animală (preparate din carne, ouă, brânzeturi fermentate), datorită consumului de către animale a furajelor contaminate.

Potrivit Sfatulmedicului.ro, aflatoxinele produc asupra organismului toxicitate acută, cronică și creste riscul de cancer, deoarece ficatul este primul sediu de acumulare a celor mai multe toxine. Cea mai frecventă forma de cancer asociată cu expunerea la aflatoxine este cancerul hepatic.

