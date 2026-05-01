Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Patru tipuri de arahide au fost retrase de pe rafturile magazinelor Metro, potrivit Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Cei care le-au achiziționat sunt sfătuiți să nu le consume și să le returneze cât mai repede.
ARO Arahide decojite prăjite și sărate 400G, Distribuitor: SC DEPAL SRL Cod de bare: 5948792032227 Lot LA 357/Data expirare:14.11.2026
„În cazul în care ați cumpărat produsele menționate mai sus, vă rugăm să nu le consumați și să le returnați în magazinele Metro Cash & Carry România SRL până la data de 30.05.2026, urmând să primiți contravaloarea acestora”, transmite ANSVSA.
Aflatoxinele sunt substanțe toxice, cancerigene, teratogene produse de anumite ciuperci, care se găsesc pe anumite cereale (porumb, arahide, semințe de bumbac s.a), care sunt cultivate și depozitate în condiții insalubre.
Aflatoxina poate aparea și în produsele de origine animală (preparate din carne, ouă, brânzeturi fermentate), datorită consumului de către animale a furajelor contaminate.
Potrivit Sfatulmedicului.ro, aflatoxinele produc asupra organismului toxicitate acută, cronică și creste riscul de cancer, deoarece ficatul este primul sediu de acumulare a celor mai multe toxine. Cea mai frecventă forma de cancer asociată cu expunerea la aflatoxine este cancerul hepatic.