Carrefour pleacă din România. Retailerul își vinde operațiunile companiei fraților Pavăl, deținătorii Dedeman

Carrefour a făcut un anunț major pe Bursa Euronext din Franța: grupul francez a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding, compania fraților Adrian și Dragoș Pavăl, propietarii Dedeman, pentru vânzarea tuturor activităților sale din România. Tranzacția, una dintre cele mai importante din retailul românesc din ultimii ani, este evaluată la aproximativ 823 de milioane de euro.

Vor fi preluate toate magazinele, dar brandul va fi păstrat, potrivit Libertatea.

Un pas strategic în reorganizarea globală a Carrefour

Decizia vine în contextul procesului de revizuire strategică pe care grupul Carrefour l-a inițiat la începutul anului 2025. Compania a anunțat oficial că intenționează să își concentreze resursele pe piețele considerate prioritare, iar România nu mai face parte din această listă.

În comunicatul transmis, Carrefour precizează: „Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România. Valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro.”

Carrefour România operează în prezent 478 de magazine în format hipermarket, supermarket, proximitate și discount, generând vânzări brute de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și estimat 2025.

Anunțul oficial al conducerii Carrefour

Alexandre Bompard, Chairman și CEO al grupului, a subliniat că vânzarea operațiunilor din România reprezintă o continuare firească a transformării companiei la nivel global.

„Vânzarea Carrefour România reflectă progresul solid al procesului de revizuire a portofoliului inițiat la începutul anului 2025. În urma tranzacțiilor semnificative finalizate în ultimele 12 luni – în special preluarea tuturor participațiilor minoritare în Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia – Grupul își continuă transformarea și se concentrează asupra celor trei piețe strategice principale. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Carrefour România pentru dedicarea și profesionalismul lor. Sunt încrezător că acest acord cu Paval Holding va reprezenta o oportunitate importantă pentru dezvoltarea și succesul continuu al companiei”, a declarat Bompard.

Performanțele Carrefour România și contextul economic dificil

În primele nouă luni ale anului 2025, Carrefour România a raportat vânzări de 2,29 miliarde de euro, în creștere ușoară față de anul precedent. Totuși, compania a recunoscut în rapoartele oficiale că piața locală a devenit mai dificilă, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor și al inflației care a afectat puterea de cumpărare.

Carrefour a continuat însă programele de reduceri pe termen lung, incluzând până la 2.000 de produse la preț redus, pentru a-și menține poziția competitivă.

Pavăl Holding, un gigant al antreprenoriatului românesc

Frații Adrian și Dragoș Pavăl, fondatorii Dedeman, sunt considerați cei mai puternici antreprenori români ai momentului. Pavăl Holding deține participații în peste 100 de companii, iar averea lor cumulată este estimată la 3,4 miliarde de dolari, conform Forbes.

În 2024, afacerile grupului au generat venituri de peste 20 de miliarde de lei, consolidându-le poziția în topul celor mai influenți oameni de afaceri din România.

Foto – Hepta

