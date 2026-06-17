Alertă alimentară într-un supermarket din România. Plastic descoperit într-un produs cumpărat frecvent de români

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O alertă alimentară îi vizează pe posesorii de animale de companie din România. Lanțul de supermarketuri Lidl a anunțat retragerea de urgență de la vânzare a unui produs extrem de popular în rândul cumpărătorilor care dețin pisici.

Decizia a fost luată în urma unei notificări oficiale venite din partea unui producător din Olanda, care a semnalat neconformități grave legate de siguranța alimentară. Clienții sunt sfătuiți să verifice cu atenție cămara și să nu ofere sub nicio formă acest produs animalelor, pentru a evita riscuri majore de sănătate.

Fibre de plastic albastru descoperite în conservele Coshida

Problema de calitate a fost identificată la un singur sortiment specific din gama proprie a magazinului. Este vorba despre produsul Coshida Selection Hrană umedă pentru pisici, bucăți în aspic, cu ficat și vită, comercializat în ambalaj de 405 grame. Retragerea preventivă vizează în mod exclusiv loturile care au înscrise pe ambalaj termenele de valabilitate 02.04.2028 și 03.04.2028, potrivit ANSVA.

Măsura extremă a fost declanșată după ce controalele de rutină au scos la iveală un corp străin periculos în interiorul recipientelor. Reprezentanții companiei au explicat că în timpul verificărilor de calitate au fost detectate fibre de plastic albastru în produs. Din acest motiv, pentru a asigura protejarea deplină a sănătății animalelor de companie, clienții care au apucat deja să achiziționeze conservele din loturile menționate sunt rugați să respecte indicațiile de siguranță și să sisteze imediat hrănirea pisicilor cu acest lot.

Reacția oficială a furnizorului și mesajul transmis de Lidl

Alerta a fost emisă de la sediul central al producătorului din Utrecht, Olanda, compania Partner in Pet Food NL BV asumându-și întreaga responsabilitate pentru această eroare de pe linia de producție. Atât furnizorul, cât și retailerul au emis comunicate oficiale prin care își cer scuze public pentru situația creată, subliniind că rechemarea nu afectează alte produse din gama Coshida Selection.

„Furnizorul olandez Partner in Pet Food NL BV retrage în prezent de pe piață produsul Coshida Selection Hrană Umedă pentru pisici bucăți în aspic, cu ficat și vită 405 grame, cu termenele de valabilitate 02.04.2028 și 03.04.2028 este retras de pe piață. Cumpărătorii pot returna produsul cu termenele vizate direct în magazinele din care le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora. Vă mulțumim și ne cerem scuze pentru neplăcerile create”, au transmis oficial reprezentanții Lidl România, care au ținut să reitereze faptul că siguranța produselor alimentare comercializate rămâne o prioritate absolută pentru rețeaua lor de magazine.

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Procedura de returnare a banilor direct în magazine

Pentru a simplifica procesul și a încuraja oamenii să scoată produsul periculos din circuitul de consum, managementul Lidl România a implementat o procedură extrem de flexibilă de returnare. Conservele cu probleme pot fi aduse înapoi în oricare dintre supermarketurile Lidl de pe teritoriul țării, indiferent de localitatea în care au fost cumpărate inițial.

Cumpărătorii vor primi înapoi contravaloarea produsului pe loc, iar magazinul a anunțat că rambursarea se va face de îndată, chiar și în absența bonului fiscal. Această măsură este aplicată de fiecare dată în cazurile de rechemare de produs pentru a elimina orice barieră birocratică și pentru a colecta cât mai rapid mărfurile neconforme care ar putea pune în pericol viața felinelor.

Foto – Hepta

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