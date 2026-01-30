S-a deschis cel mai mare magazin Lidl din lume. Are trei etaje și peste o sută de locuri de parcare. Ce produse se pot găsi

Joi, 29 ianuarie 2026, un nou supermarket Lidl și-a deschis porțile și nu seamănă cu niciun altul. Și pe bună dreptate: cu 1.840 m² de spațiu comercial desfășurat pe trei etaje, este pur și simplu cel mai mare magazin de acest tip din lume. Iată unde se află și ce are de oferit.

Unde s-a deschis cel mai luxos și mare Lidl din lume

Magazinul a fost deschis în Muret, la aproximativ 20 de minute sud de Toulouse. Situat pe Avenue de l’Europe nr. 27.

Citește și: Salata la pungă din supermarketuri este contaminată, arată testele de laborator. Pericolele pentru sănătate

Gândită ca un concept nou, această clădire ultra-modernă înlocuiește un vechi magazin care a fost demolat în 2025. După nouă luni de construcție, rezultatul este spectaculos: o fațadă complet vitrată, arhitectură contemporană și un flux de circulație bine organizat pe mai multe niveluri, departe de imaginea clasică a magazinelor discount.

În interior, clienții regăsesc elementele care au făcut brandul german Lidl atât de popular: prețuri mici, o gamă variată de peste 400 de produse și un colț de brutărie cu produse de patiserie calde, coapte pe loc pe tot parcursul zilei. Magazinul este deschis de luni până sâmbătă între orele 8:00 și 20:30, iar duminica dimineața până la ora 12:15.

O clădire ecologică și un impuls real pentru ocuparea forței de muncă locale

Ceea ce diferențiază cu adevărat această nouă locație este angajamentul față de mediu. Clădirea funcționează cu energie electrică 100% verde și este echipată cu 1.102 m² de panouri fotovoltaice pe acoperiș. Fațada verde contribuie la izolarea termică și la integrarea peisagistică, iar lumina naturală este prezentă din plin datorită suprafețelor mari vitrate, conform toulousesecret.

Citește și: Magazinul Miniprix din Militari se închide după 19 ani. Ce se va întâmpla cu celelalte locații din București

În ceea ce privește parcarea, magazinul dispune de 131 de locuri, dintre care unele acoperite, cu pavaj permeabil care permite infiltrarea apei de ploaie direct în sol. Sunt disponibile și patru stații de încărcare pentru vehicule electrice, confirmând orientarea magazinului către sustenabilitate.

În final, această deschidere reprezintă și o veste bună pentru piața muncii locale: 40 de persoane lucrează acum în magazin, dintre care 20 au fost angajate special pentru acest proiect.

Urmărește-ne pe Google News