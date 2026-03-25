Din ce sunt făcute sarmalele de post de la Lidl. Ce ingrediente conțin și ce scrie pe etichetă

În timpul Postului Paștelui, cunoscut șic a Postul Mare, credincioșii care nu au timp caută alternative în comerț. Printre cele mai căutate preparate sunt sarmalele de post, iar acum s-a aflat ce conțin cele ce se găsesc pe rafturile magazinelor Lidl.

Din ce sunt făcute sarmalele de post de la Lidl

Deși multă lume alege să achiziționeze sarmale de post de la Lidl, nu mulți știu ce conțin acestea, de fapt. În graba cumpărăturilor și a lipsei timpului de a le prepara acasă, credincioșii iau de pe rafturile magazinelor preparate de post fără a ști, însă, ce conțin.

Potrivit consumatorilor, aceste sarmale ar fi asemănătoare cu cele pregătite de gospodine în case, iar ingredientele sunt dintre cele mai sănătoase.

Potrivit etichetei, printre ingredientele preparatului se află ciupercile proaspete, în proporție de 12,3%, orez, 9,6%, pulpă de roșii, 6,8%, ceapă, 6,6%, ardei capia 4,1% și ardei gras tot în proporție de 4,1%, precum și morcov, 2,5%.

Printre ingredientele folosite la sarmalele de post d ela Lidl mai face parte și soia granulată hidratată, aceasta fiind folosită pentru obținerea unri texturi consistente, dar și la creștertea aportului de proteine vegetale.

În ceea ce privește condimentele, în compoziția de sarmale de post se regăsesc sarea, plantele aromatice, pătrunjelul și mărarul. De asemenea, sunt incluse legume deshidratate, coriandru, muștar, curcuma și foi de dafin.

Compoziția este învelită în varză murată.

Câte calorii au sarmalele de post

Potrivit etichetei, sarmalele de post de la Lidl conțin, din punct de vedere nutrițional, aproximativ 94 kcal, 3,8 g grăsimi, 11 g glucide, 2,9 g proteine și un gram sare.

Cum sunt deja gătite, aceste sarmale trebuie doar să fie încălzite. Astfel, se introduc în cuptorul cu microunde pentru 2 minute sau 10 minute în cuptorul tradițional, preîncălzit la 200 de grade.

Dacă totuși ai timp să pregătești în casă sarmale de post, iată cele mai bune rețete:

Sursă foto: Lidl.ro

