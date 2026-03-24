O adolescentă de 13 ani din Tulcea s-a sinucis. Fata făcea parte dintr-o familie monoparentală, fără posibilități financiare

O adolescentă de doar 13 ani din Tulcea și-a pus capăt zilelor luni, 23 martie. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost descoperit în curtea casei în care locuia cu mama și frații săi. Fata, care era elevă la Școala din Somova, făcea parte dintr-o familie monoparentală și plină de lipsuri.

O adolescentă de 13 ani s-a sinucis

O adolescentă de doar 13 ani a fost găsită fără viață în curtea casei sale din Parchetul, comuna Somova, județul Tulcea. Potrivit Ziarul de Tulcea, fata s-ar fi spânzurat. Echipajele de salvare au fost chemată de urgență, însă nu au mai putut face nimic pentru ea.

O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia, oamenii legii așteptând rezultatele investigațiilor pentru a clarifica cauzele decesului.

Conform Dobrogeanews, fata făcea parte dintr-o familie monoparentală și se confrunta cu numeroase lipsuri materiale. Mama ei fusese operată de curând, iar ea și frații ei trăiau la limita sărăciei. Vecinii acesteia spun că nu mai aveau nici lemne pentru foc și nici mâncare, de mai multe săptămâni.

Familia adolescentei este numeroasă, cu șapte copii, cinci fete și doi băieți. Dintre aceștia, trei sunt minori (un băiat în clasa a VI-a, o fată în clasa a VII-a și una în clasa a IX-a), ceilalți fiind majori.

Sprijin pentru comunitatea școlară, după decesul fetei

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Tulcea au transmis un comunicat în care exprimă compasiune și solidaritate față de familia victimei și întreaga comunitate educațională.

„Inspectoratul Școlar Județean Tulcea transmite, cu adâncă tristețe și îngrijorare, vestea trecerii în neființă a unei eleve dintr-o unitate de învățământ din județ, tragedie care a avut loc în data de 23 martie 2026. În aceste clipe grele, ne exprimăm întreaga compasiune și suntem alături de familia îndoliată, de colegi, de cadrele didactice și de toți cei afectați de acest eveniment dureros. Inspectoratul, împreună cu unitatea de învățământ, va colabora cu autoritățile competente pentru a lămuri toate împrejurările acestui caz, respectând în totalitate legislația în vigoare și dreptul la viață privată. La nivelul școlii vor fi asigurate servicii de consiliere psihologică pentru elevi și profesori, prin intermediul consilierilor școlari, astfel încât să fie oferit sprijinul emoțional necesar. Totodată, îi încurajăm pe părinți să comunice deschis cu copiii lor și să apeleze la ajutor de specialitate ori de câte ori consideră necesar”, se arată în comunicatul ISJ Tulcea.

Și reprezentanții școlii la care învăța adolescenta au transmis un mesaj după decesul acesteia.

„Cu profundă tristețe vă aducem la cunoștință un eveniment tragic care a avut loc în cursul zilei de ieri, când o elevă a unității noastre de învățământ a încetat din viață. Întreaga comunitate școlară este profund afectată de această pierdere. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, colegii și profesorii care au cunoscut-o și care trec acum prin momente de durere. În aceste clipe grele, prioritatea noastră este sprijinirea elevilor și a personalului școlii. Vom asigura consiliere psihologică pentru toți cei afectați și vom colabora cu specialiști pentru a gestiona cât mai bine această situație. Facem apel la respectarea intimității familiei și la evitarea răspândirii de informații neconfirmate sau sensibile. Drum lin spre lumină!”, au scris în mediul online reprezentanții unității de învățământ.

