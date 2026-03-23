Ajutorul de Paște pentru pensionari ar putea avea întârzieri. Anunțul Ministrului Muncii, Florin Manole

Ajutorul de Paște pentru pensionari ar putea avea întârzieri. Anunțul Ministrului Muncii, Florin Manole

Oana Savin
.  Actualizat 23.03.2026, 17:19

Florin Manole, Ministrul Muncii, avertizează că ajutorul de Paște pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei ar putea întârzia. Problemele bugetare riscă să amâne plata primei tranșe până după sărbătorile pascale.

Ajutorul de Paște ar putea întârzia

Seniorii din România se confruntă cu incertitudini financiare chiar înainte de Paște. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că ajutorul financiar destinat pensionarilor cu venituri sub 3.000 de lei ar putea întârzia din cauza unor probleme de buget.

Ajutorul de Paște este prevăzut să fie acordat în funcție de nivelul pensiei. Cei cu pensii mai mici de 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei, în două tranșe. Pensionarii cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei vor beneficia de 800 de lei, iar pentru cei cu pensii cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, suma este de 300 de lei. În total, aproximativ 2,8 milioane de pensionari ar urma să primească acest sprijin.

Ministrul Manole a subliniat că toate categoriile de pensionari, inclusiv militarii, vor fi luate în considerare.

„Niciuna dintre categoriile de pensionari militari nu va fi lăsată deoparte, pentru că au fost discuții în legătură cu amendamentele pentru pensionarii militari. Unii s-au opus, dar am reușit să acordăm aceste beneficii pentru toți pensionarii care au pensii sub 3.000 de lei”, a afirmat Ministrul Muncii la România TV.

Avertismentul Ministrului Muncii, Florin Manole

Deși demersul este bine intenționat, ministrul Muncii avertizează că prima tranșă a ajutorului ar putea fi plătită abia după sărbătorile pascale.

„Întârzierea bugetului și a actului care să pună în aplicare acest pachet ne pune în risc de a nu putea acorda primul sprijin înainte de Paște, ci probabil după Paște. Facem tot posibilul să facem lucrurile înainte de Paște cu prima tranșă și a doua tranșă înainte de Crăciun”, a explicat Florin Manole.

În contextul cheltuielilor crescute pe care familiile le au în această perioadă, Casa de Pensii depune eforturi pentru ca banii să ajungă cât mai repede la beneficiari.

„Toată lumea înțelege că e nevoie ca banii să vină înainte de sărbătorile pascale” a declarat ministrul Muncii.

Pe lângă ajutorul financiar, pensionarii cu venituri reduse pot beneficia și de tichete sociale în valoare de 200 de lei. Acestea sunt menite să sprijine familiile în achiziționarea de produse alimentare și alte necesități.

Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
