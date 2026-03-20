Adio TikTok și Instagram pentru copii. UE cere grăbirea legii privind vârsta minimă pentru folosirea social media

Adio TikTok și Instagram pentru copii. UE cere grăbirea legii privind vârsta minimă pentru folosirea social media

Amelia Matei
.

Liderii Uniunii Europene vor să accelereze introducerea unei vârste minime pentru utilizarea platformelor de social media precum TikTok și Instagram. O vârstă minimă digitală pentru accesul la rețelele sociale este considerată importantă pentru protejarea minorilor, potrivit concluziilor adoptate după summitul UE de joi, 19 martie, de la Bruxelles.

Statele membre au cerut Comisiei Europene să aplice Actul privind serviciile digitale (DSA) și orientările sale privind protecția minorilor.

Eforturile de a aplica tehnic astfel de praguri de vârstă vor implica inevitabil platformele în sine. Totuși, stabilirea și aplicarea acestor reguli țin exclusiv de competența Comisiei Europene.

Contrar unor propuneri discutate în prezent în Germania, statele membre nu vor putea impune obligații suplimentare marilor platforme, precum verificarea vârstei. Astfel de măsuri trebuie decise la nivelul Uniunii Europene.

Deciziile privind dacă și până la ce vârstă ar trebui restricționat accesul minorilor la rețelele sociale ar putea rămâne în competența fiecărui stat.

Statele UE au reafirmat, de asemenea, că sistemele de inteligență artificială care permit crearea de imagini intime fără consimțământ sau materiale de abuz sexual asupra copiilor ar trebui interzise.

Platforma de social media X, deținută de Elon Musk, a fost criticată la sfârșitul anului 2025 după ce utilizatorii au putut inițial să determine chatbotul AI Grok să sexualizeze imagini publicate. Utilizatorii au instruit AI-ul să modifice fotografii, de exemplu pentru a reprezenta femei în bikini.

Praguri de vârstă sub care copiii nu pot accesa rețelele sociale

Legislatorii europeni au aprobat în luna februarie un aviz care propune ca tinerii sub 16 ani să nu poată accesa platformele de social media fără acordul părinților.

Avizul prevede, de asemenea, că accesul la rețelele sociale nu ar trebui permis copiilor sub 13 ani în nicio circumstanță, conform therecord.media.

În noiembrie 2025, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicita Uniunii Europene să stabilească praguri de vârstă sub care copiii nu pot accesa rețelele sociale.

Cea mai recentă acțiune a Parlamentului vine pe fondul unui val amplu de inițiative care vizează interzicerea rețelelor sociale pentru adolescenții mai tineri. 

Recent, Spania, Franța, Olanda și Regatul Unit au anunțat fie că intenționează să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 sau 16 ani, fie că analizează o astfel de măsură.

„Avizul promovează metode eficiente și prietenoase cu confidențialitatea pentru verificarea vârstei în întreaga Uniune Europeană și solicită o aplicare mai fermă și mai consecventă a legislației existente privind protecția copiilor online”, se arată într-un comunicat al Parlamentului.

Textul avizului propune ca interdicția să fie inclusă într-o viitoare lege denumită Digital Fairness Act și susține că practici precum publicitatea direcționată, promovările prin influenceri, elementele de design care creează dependență și monedele virtuale din jocurile video ar trebui reglementate prin această legislație.

„Impactul rețelelor sociale asupra tinerilor necesită o strategie europeană unitară care să combine siguranța prin design, transparența algoritmică și controlul, minimizarea datelor, prevenția problemelor de sănătate mintală, verificarea vârstei cu accent pe confidențialitate, educația digitală, guvernanța participativă și evaluarea bazată pe dovezi pentru a asigura protecție și autonomie egală pentru toți”, se arată în aviz.

Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
