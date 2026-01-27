Franța și Marea Britanie interzic accesul copiilor la rețelele sociale. Măsura ar putea fi luată și în România

Franța și Marea Britanie iau măsuri drastice: copiii sub 15 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale. Deciziile vin după creșterea alarmantă a cazurilor de influență negativă asupra adolescenților, inclusiv gesturi extreme. Această măsură ar putea fi luată și în România, în viitorul apropiat.

Franța și Marea Britanie interzic accesul copiilor la rețelele sociale

Rețelele sociale, un spațiu virtual fascinant, pot ascunde pericole reale pentru adolescenți. În fața efectelor negative tot mai evidente, guvernele din Franța și Marea Britanie au luat măsuri ferme pentru a proteja tinerii.

Franța a anunțat o inițiativă ambițioasă prin vocea președintelui Emmanuel Macron: interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Mai mult, o lege care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în licee se află în proces de implementare, notează News.ro.

Macron a subliniat urgența acestor măsuri, cerând adoptarea lor rapidă până în septembrie 2026, la începutul noului an școlar. Deciziile sunt motivate de creșterea alarmantă a situațiilor în care adolescenții sunt influențați negativ de conținut periculos sau de interacțiunile nesigure cu chatbots.

În aceeași direcție, guvernul britanic a anunțat că va interzice platformele sociale pentru copiii sub 16 ani. Platformele vor fi obligate să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei, evitând astfel crearea de conturi false. Această măsură vine să combată timpul excesiv petrecut în fața ecranelor și să protejeze tinerii de expunerea la conținut nociv.

Citește și: Când se virează pensiile în februarie 2026. Calendarul plăților pentru seniori

Citește și: Pensii mai mari pentru o categorie de români. Cine beneficiază de măsurile propuse de Guvern

Proiect de lege asemănător, în dezbatere în Camera Deputaților din România

România nu rămâne în urmă. Un proiect de lege care vizează interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale se află în Camera Deputaților pentru dezbatere și vot final. Această inițiativă vine să sprijine protecția adolescenților într-o lume digitală tot mai complexă.

Măsuri similare sunt deja aplicate în Australia, unde autoritățile au închis peste 4,7 milioane de conturi aparținând minorilor sub 16 ani.

Citește și: Guvernul oferă vouchere de 100 de lei pentru plata gazelor. Cine beneficiază de ele și cum pot fi obținute

Citește și: Nicușor Dan, mesaj pentru cei care l-au huiduit la Iași și Focșani: „Un drept pe care l-ați câștigat” Președintele a ocolit covorul roșu, de Ziua Unirii

Statistici îngrijorătoare arată că unul din doi adolescenți petrece zilnic între două și cinci ore pe smartphone, iar 90% dintre tinerii cu vârste între 12 și 17 ani accesează internetul zilnic, majoritar pentru rețele sociale. Acest comportament îngrijorează părinții și autoritățile, date fiind riscurile crescute de automutilare, consum de substanțe interzise sau depresie apărute în rândul tinerilor.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News