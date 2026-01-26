Când se virează pensiile în februarie 2026. Calendarul plăților pentru seniori

Luna februarie 2026 vine cu un calendar clar al plăților sociale, extrem de important pentru milioane de pensionari care depind de aceste venituri lunare.

Pentru că data de 1 februarie cade într-o zi de duminică, distribuirea pensiilor va fi decalată, iar Casa Națională de Pensii Publice și Poșta Română au transmis deja programul oficial pentru ca beneficiarii să știe exact când își vor primi banii.

Când se distribuie pensiile prin Poșta Română

Aproximativ 2,3 milioane de pensionari primesc pensia prin intermediul Poștei Române. În mod normal, distribuirea începe pe 1 ale lunii, însă pentru februarie 2026, poștașii vor începe livrarea sumelor din 2 februarie, deoarece prima zi a lunii pică într-o duminică.

Casa Națională de Pensii Publice a confirmat acest lucru, precizând că distribuirea se va face etapizat, pe trasee, de către cei aproximativ 14.000 de poștași din țară.

Când intră pensiile pe card

Pentru pensionarii care au optat pentru virarea pensiei în cont bancar, banii vor fi disponibili joi, 12 februarie 2026. Această dată a fost stabilită oficial de Casa Națională de Pensii Publice.

Instituția a transmis că sumele vor fi vizibile în cont în aceeași zi, în funcție de procedurile fiecărei bănci.

Beneficiarii care au ieșit recent la pensie vor primi prima pensie și eventualele restanțe între 13 și 17 februarie 2026, prin intermediul Poștei Române.

Reprezentanții Casei de Pensii au explicat anterior, într-o declarație citată de Newsweek, modul în care se face plata primei pensii:

„Prima pensie și restanțele vin prin poștă, la poștaș, între 13 și 17 ale fiecărei luni. După aceea, dacă pensionarul are cont deschis la o bancă, următoarele plăți se fac direct pe card.”

Pentru pensionarii români care locuiesc în afara țării, pensiile vor fi virate pe 19 februarie 2026, conform calendarului oficial transmis de Casa de Pensii.

