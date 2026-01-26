Când se virează pensiile în februarie 2026. Calendarul plăților pentru seniori

Luna februarie 2026 vine cu un calendar clar al plăților sociale, extrem de important pentru milioane de pensionari care depind de aceste venituri lunare.
Pentru că data de 1 februarie cade într-o zi de duminică, distribuirea pensiilor va fi decalată, iar Casa Națională de Pensii Publice și Poșta Română au transmis deja programul oficial pentru ca beneficiarii să știe exact când își vor primi banii.
Aproximativ 2,3 milioane de pensionari primesc pensia prin intermediul Poștei Române. În mod normal, distribuirea începe pe 1 ale lunii, însă pentru februarie 2026, poștașii vor începe livrarea sumelor din 2 februarie, deoarece prima zi a lunii pică într-o duminică.
Casa Națională de Pensii Publice a confirmat acest lucru, precizând că distribuirea se va face etapizat, pe trasee, de către cei aproximativ 14.000 de poștași din țară.