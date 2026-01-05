Anul 2026 începe cu un pachet amplu de reforme anunțate de premierul Ilie Bolojan, într-un interviu acordat Digi24. Guvernul pregătește schimbări majore în administrație, sistemul de pensii și structura bugetară, într-un context tensionat de blocajele generate de disputa privind pensiile speciale.

Premierul a explicat calendarul și necesitatea acestor măsuri, subliniind că ele sunt esențiale pentru stabilitatea financiară a României.

Reforma administrației publice: restructurări și reducerea cheltuielilor

Reformele anunțate pentru 2026 marchează una dintre cele mai ample restructurări administrative și bugetare din ultimii ani. Premierul Ilie Bolojan insistă că aceste măsuri sunt necesare pentru a reduce risipa, a crește eficiența și a asigura sustenabilitatea sistemelor publice. Următoarele luni vor fi decisive pentru implementarea lor și pentru echilibrul financiar al țării.

Ilie Bolojan a anunțat că reforma administrației va fi implementată în a doua jumătate a lunii ianuarie. Aceasta presupune o restructurare profundă a aparatului birocratic, cu concedierea a aproximativ 13.000 de angajați din administrația locală și o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația centrală.

Premierul a explicat pentru Digi24 că aceste măsuri sunt inevitabile: „Reforma în administrație este o necesitate. Dacă nu se reduc cheltuielile, banii suplimentari se vor duce în gaura neagră a administrațiilor neperformante”. El a precizat că bugetul ar trebui pregătit „începând de săptămâna viitoare și în februarie să-l adoptăm”.

Pensiile speciale și creșterea vârstei de pensionare

Un alt punct central al reformelor din 2026 îl reprezintă modificarea sistemului de pensii speciale și creșterea vârstei de pensionare. Bolojan a atras atenția că actualele prevederi, care permit pensionări la 50 de ani cu pensii egale cu ultimul salariu, sunt nesustenabile.

„Indiferent cine este în guvernare, în anii următori trebuie corectate lucrurile negative, pensionări la 50 de ani cu pensia cât ultimul salariu. Nu există astfel de sisteme nicăieri. Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile astfel încât cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani”, a mai declarat premierul.

„Nu există un conflict între Guvern și Justiție!”

În ciuda tensiunilor publice, Ilie Bolojan a respins ideea unui conflict instituțional între Guvern și sistemul judiciar. El a subliniat că proiectul privind pensiile magistraților este parte din angajamentele asumate de coaliție.

„Nu există. Ce am făcut cu proiectul este un angajament pe care Coaliția îl are în programul de guvernare. Este o realitate pe care românii o percep ca pe o nedreptate acumulată de ani de zile. Nu există un proiect împotriva cuiva”, a clarificat Bolojan pentru aceeași sursă.

Impactul blocajului CCR asupra bugetului

Premierul a avertizat că disputa privind pensiile speciale și blocajul generat în jurul deciziei CCR afectează direct bugetul României. Din cauza neîndeplinirii unui jalon din PNRR, statul nu poate recupera peste 200 de milioane de euro.

„Blocarea ne pune în situația să nu mai putem face nimic să ne recuperăm peste cele 200 de milioane de euro reținute pentru neîndeplinirea acestui jalon”, a explicat Bolojan.

