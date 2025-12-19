Fără prime și sporuri pentru bugetari din 2026. Ilie Bolojan anunță concedierea „personalului în plus”: „Acesta este adevărul!”

Guvernul anunță cea mai amplă reformă din ultimii ani în sectorul public, iar premierul Ilie Bolojan transmite un mesaj ferm: finanțarea „din inerție” se oprește. Sporurile, primele și posturile considerate inutile vor fi analizate strict, iar acolo unde nu există performanță, banii de la buget nu vor mai acoperi salarii nejustificate.

Sporurile și primele, primele vizate de reformă

După luni de discuții, executivul a ajuns la un acord privind tăierile din sistemul public. Salariile de bază nu vor scădea, însă veniturile bugetarilor vor fi afectate prin eliminarea sau reducerea sporurilor și primelor.

Premierul Ilie Bolojan a explicat public filosofia din spatele acestor măsuri, conform Observator News:

„Acolo unde se dovedește că avem personal în plus, acolo unde se dovedește că avem oameni care nu performează, care sunt duși în spate de alții, aceste posturi nu mai merită să fie finanțate din bugetul de stat, ele trebuie desființate, acesta este adevărul.”

Reorganizarea ar putea duce și la concedieri în instituțiile unde numărul de angajați depășește necesarul real.

Primăriile, obligate să reducă cheltuielile cu personalul

Începând cu 2026, administrațiile locale vor avea două opțiuni: fie reduc 10% din posturile ocupate, fie taie cu 10% cheltuielile de personal. Premierul insistă că banii publici trebuie folosiți responsabil.

„Consider că impozitele cetățenilor trebuie să plece în investiții și nu în salariile unor oameni care nu își justifică posturile, indiferent că e vorba de o Primărie mare sau una mică”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Demnitarii pierd și ei bani: suma forfetară scade cu 10%

Măsurile de austeritate îi ating și pe parlamentari. Suma forfetară pentru cabinetele parlamentare va scădea cu 10% în 2026, de la 7.000 la 6.300 de euro pe lună. Reducerea va genera o economie anuală de aproximativ 4 milioane de euro.

Reacția premierului la porecla „Ilie Sărăcie”

Creșterea taxelor și anunțarea tăierilor din sistemul public i-au adus premierului o poreclă intens vehiculată online: „Ilie Sărăcie”. Bolojan spune însă că nu se lasă influențat de etichete.

„E simplu să pui etichete, e simplu să vii cu sloganuri pe online sau prin parlament. E mai greu să-ți asumi răspunderea, să scoți țara dintr-o situație dificilă”, a spus premierul la DigiFM.

El afirmă că ia în serios doar criticile venite de la oameni care au demonstrat ceva în viață:

„Când te critică un om serios, care a demonstrat că a făcut ceva dificil sau a construit ceva, te gândești dacă are dreptate. Dar când ești înjurat de oameni pe care nu ai cum să-i mulțumești sau care au alte agende, îți vezi de treaba ta.”

Întrebat cum reacționează în situații stresante, Bolojan a recunoscut că funcția aduce provocări zilnice, dar încearcă să rămână calm.

„Aici ai motive în fiecare zi să te enervezi, pentru că în afară de problemele mari apar în permanență lucruri absurde, blocaje, situații la care nu te aștepți. Mă controlez, îmi văd de treabă” – a precizat premierul.

Foto – arhivă

