Ilie Bolojan neagă căsătoria cu Ioana Fâșie: „Am refuzat comentarii pe tema asta”

Premierul Ilie Bolojan a negat căsătoria cu Ioana Fâșie, într-un interviu pentru Digi FM. Speculațiile au apărut după ce purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a făcut referire la partenera sa ca fiind „soția premierului”.

Ilie Bolojan a anunțat că nu s-a căsătorit cu Ioana Fâșie, așa cum s-a scris

Ilie Bolojan a negat căsătoria cu partenera lui de viață, Ioana Fâșie, în timpul unui interviu la Digi FM. Un ascultător a făcut o remarcă despre căsătoria lui, spunând: „Așteptam să se însoare Nicușor Dan și s-a însurat Ilie Bolojan”.

Premierul a răspuns negând informația și explicând că nu a avut loc nicio nuntă. Deși el și Ioana Fâșie formează un cuplu de mai mulți ani, prim-ministrul și partenera lui păstrează discreția. „Da, uneori, afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real. Dar, considerând că nu este o informație care îi interesează pe cetățeni, am refuzat comentarii pe tema asta”, a declarat Ilie Bolojan, conform Antena 3 CNN.

Cu ce se ocupă Ioana Fâșie, partenera lui Ilie Bolojan

În prima parte a lunii, premierul a fost însoțit de Ioana Fâșie în timpul unei vizite oficiale în Austria. Deși aceasta nu a participat la întâlnirile oficiale, ea a fost prezentă la recepția organizată de Ambasada României la Viena pentru comunitatea de români din zonă. Ioana Fâșie este asistent medical principal cu studii superioare și activează în cadrul serviciului de anatomie patologică al Spitalului Județean de Urgență Oradea.

Cuplul a apărut pentru prima dată împreună la un eveniment oficial la priveghiul Cardinalului Mureșan, desfășurat la Blaj. Această apariție a atras atenția asupra relației lor, însă premierul a ales să păstreze discreția asupra vieții sale private.

Câți copii are Ilie Bolojan și de ce a divorțat de prima soție

Înainte să o cunoască pe Ioana, Ilie Bolojan a fost căsătorit timp de aproximativ 20 de ani cu Florentina Bolojan, alături de care are două fiice. Cei doi s-au cunoscut în anii ’90, în perioada studenției, la Timișoara.

Căsnicia lor s-a încheiat în anul 2013, pe fondul unor tensiuni apărute în perioada în care Bolojan era primar al municipiului Oradea. La acea vreme, presa locală a speculat posibile infidelități și a atribuit despărțirea distanțării provocate de cariera politică intensă a lui Bolojan. După divorț, Florentina și-a păstrat numele și a continuat să locuiască în Aleșd, unde s-a ocupat de creșterea celor două fiice și de administrarea unui magazin alimentar.

Foto: Eugen Ivuț, Episcopia Greco-Catolică de Oradea

