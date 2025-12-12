Ilie Bolojan cere creșterea vârstei de pensionare în România: „E singura formă pentru a avea sisteme de pensii stabile”

Premierul Ilie Bolojan propune creșterea vârstei de pensionare în România, afirmând că economia nu mai poate susține pensionarea la 48-50 de ani. Măsura ar putea afecta inclusiv angajații din Ministerul de Interne și Apărare.

Guvernul condus de Ilie Bolojan propune creșterea vârstei de pensionare

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a făcut recent un anunț important legat de creșterea vârstei de pensionare, o decizie care a stârnit numeroase controverse în rândul românilor. Într-un interviu acordat postului B1TV, premierul a subliniat că economia României nu mai poate susține pensionarea la vârste fragede, cum ar fi 48 sau 50 de ani.

În cadrul discuției, Ilie Bolojan a explicat că, deși există diferențe între diverse categorii de angajați, o reformă a sistemului de pensii este inevitabilă.

„Sunt poziţii diferite de care trebuie ţinut cont şi la fel cum există reglementări pentru pensionare mai rapide în cazuri unde sunt sectoare grele de muncă şi aici trebuie gândit asta, dar per ansamblu, trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”, a declarat premierul.

El a adăugat că actualul sistem de pensii nu mai poate susține o ieșire timpurie la pensie, în special în condițiile în care generațiile viitoare, cu un număr estimat de 450.000 de persoane, vor ajunge la vârsta pensionării.

Cine sunt cei vizați

Printre categoriile de angajați vizate de această măsură se numără și polițiștii și militarii. Premierul a subliniat că este necesar să se elimine posibilitățile de pensionare la vârste apropiate de 50 de ani.

„Că ne place, că nu ne place, trebuie să eliminăm şi să reducem posibilităţile de pensionare la vârste care se apropie de 50 de ani şi să creştem vârsta de pensionare cât mai aproape de 65 de ani. Acest lucru este valabil pentru toate zonele, inclusiv pentru zona care ţine de Ministerul de Interne sau de Ministerul Apărării, ţinând cont, într-adevăr, de specific”, a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a atras atenția asupra faptului că sistemul de pensii din România este în prag de colaps.

„E singura formă pentru a avea sisteme de pensii stabile şi pentru a avea o economie pusă pe baze sănătoase. Gândiţi-vă că suntem pe penultimul loc din Europa ca număr de populaţie activă implicaţi în economie. Şi nu putem încasa impozite din care să finanţăm ceva în sectorul public de la o şcoală mai bună, de la un spital care tratează mai bine, decât luând impozite de la oamenii care lucrează în România”, a explicat prim-ministrul.

Acesta a subliniat faptul că măsura este necesară pentru a evita o criză economică majoră în viitor.

Sursă foto: Profimedia

