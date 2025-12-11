Dan Negru critică guvernul Bolojan pentru măririle de taxe și impozite: „Suntem cei mai prost educați financiar pentru că așa ne-au păcălit mereu”

Dan Negru critică guvernul Bolojan pentru măririle de taxe și impozite din 2025. Ilie Bolojan ocupă funcția de premier din luna iunie. De atunci și până în prezent, premierul a impus mai multe măsuri fiscale pentru a reduce deficitul bugetar al țării. A crescut TVA-ul și a impus, printre altele, ca părinții aflați în concediu de creșterea copilului să nu mai fie scutiți de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, cum era până cum.

Dan Negru este de părere că românii nu beneficiază de educație financiară tocmai pentru a putea fi mai ușor manipulați de către politicieni. Prezentatorul de la Kanal D este de părere că Ilie Bolojan a ales calea cea mai ușoară de a reduce deficitul bugetar, în loc să prioritizeze bunăstarea românilor.

„«Puneți un guvern să conducă Sahara și în 5 ani veți avea deficit de nisip», zicea Milton Friedman, laureat de Nobel pentru economie. Dacă aș fi fost șef la vreun guvern și eu creșteam taxele. Atât mă ducea capul. Asta e cel mai ușor”, a scris Dan Negru pe Facebook.

„Suntem cei mai prost educați financiar pentru că așa ne-au păcălit mereu”

Prezentatorul de la Kanal D mai crede și că analiștii financiari care ar trebui să explice impozitele pe înțelesul tuturor lucrează mână în mână cu cei care cresc impozitele. Negru a amintit și câteva dintre țepele financiare care au păgubit milioane de români.

„Nimeni n-a știut vreodată să-mi explice pe înțelegerea mea măsurile economice. Suntem cei mai prost educați financiar pentru că așa ne-au păcălit mereu. Pe nepriceperea noastră financiară au apărut CARITAS, FNI, BANCOREX și celelalte țepe financiare. Analiștii financiari care ar trebui să explice impozitele pe înțelesul tuturor lucrează, de multe ori, la televiziuni finanțate chiar de cei care cresc impozitele”, a mai spus prezentatorul TV.

„În România e la fel de greu să calculezi impozitul pe bani pe cât de greu e să-i câștigi…”

Caritas și FNI au fost două scheme piramidale din anii ’90, care au păgubit, cumulat, milioane de români. O schemă piramidală este un tip de înșelătorie în care câștigurile celor de sus provin doar din banii aduși de noii participanți, nu dintr-o activitate reală. Când nu mai vin suficienți oameni noi, sistemul se prăbușește și majoritatea pierde bani. Bancorex a fost o bancă de stat din România care a ajuns în faliment din cauza managementului slab, a creditelor neperformante și a corupției. Statul a acoperit pierderile uriașe, iar banca a fost desființată și absorbită de BCR în 1999.

„Așa că nimeni nu îmi explică pe înțelesul meu cum de un stat care nu e în stare să colecteze taxe și impozite, le mărește? Ei vorbesc mult și eu înțeleg puțin. De un lucru încep să fiu sigur: în România e la fel de greu să calculezi impozitul pe bani pe cât de greu e să-i câștigi…”, a conchis Dan Negru.

Foto: Facebook

