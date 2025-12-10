Cât costă globurile de Crăciun făcute manual de Anna Lesko: „Fiecare este realizat de mine personal”

Anna Lesko are o pasiune mai puțin cunoscută de public, lucrul manual. De câțiva ani, artista realizează câte o colecție limitată de globuri de Crăciun. Fiecare decorațiune este cusută cu grijă și răbdare chiar de cântăreață. Descoperă în rândurile de mai jos cât costă accesoriile de pus în brad.

Ce prețuri au globurile de Crăciun realizate manual de Anna Lesko

În fiecare an de sărbători, Anna Lesko lansează colecția „Globuri din noduri și povești din copilărie”, care include decorațiuni de pus în brad realizate de ea personal, „cu gânduri pozitive și pace în suflet”. Globurile realizate de solistă au prețuri între 70 și 500 de lei, în funcție de model. Prețul crește odată cu dimensiunea și cu complexitatea modelului.

„Fiecare glob este realizat de mine personal cu dragoste și răbdare, gânduri pozitive și pace în suflet. (…) Nici un glob nu seamănă cu celălalt și sunt chiar personificate. (…) Este un proces handmade care implică o atenție deosebită la detalii, fiind decorate manual, cu mărgele, paiete sau alte elemente adiționale precum panglici, folosind tehnică macrame. (…) Fiecare glob este unic, datorită procesului manual de creație, tocmai din acest motiv în stoc se află câteva bucăți din fiecare”, a explicat Anna Lesko în mediul online.

Motivul pentru care un client a returnat comanda

Această pasiune nu este lipsită de provocări pentru artistă. Recent, solistei i s-a returnat o comandă. Clientul s-a plâns că nasul globului spiriduș este prea mare și strâmb. Totodată, clientul a spus despre căciula spiridușului că este atât de mare încât „o poate purta el pe pârtie când se distrează la schi”. De asemenea, clientul a semnalat că mărgelele folosite nu au coincis cu prezentarea de pe site.

„Pe site am precizat că vor exista diferențe, asta este și frumusețea lucrului manual, particularitatea care se naște. Eu nu înțeleg de ce trebuie să controlăm totul. De ce nu lași mâna și viziunea artistului să zburde, să te surprindă?”, a spus cântăreața pe Instagram.

Cine este Anna Lesko

Anna Lesko s-a născut pe 10 ianuarie 1979, la Chișinău, în Moldova, și are origini ucrainene. Artista, care s-a mutat în România la vârsta de 16 ani, a debutat muzical în anul 2000, pe scena Festivalului de la Mamaia, cu piesa „Cu tine eu”. Doi ani mai târziu a lansat primul single, „Ard în flăcări”. După albumul de debut, „Flăcări”, a mai lansat alte cinci. În ultimii ani, deși încă susține concerte, artista s-a reorientat către o carieră preponderent online. În paralel apare în emisiuni TV și vinde globuri de Crăciun lucrate manual.

Solista este mama unui băiețel, Adam, în vârstă de 11 ani, din fosta relație cu Adrian Neniță, cunoscut sub pseudonimul DJ Vinnie. Fosta pereche s-a despărțit în 2019, după opt ani de relație. După relația cu DJ Vinnie, cântăreața nu s-a mai afișat la brațul niciunui alt bărbat.

