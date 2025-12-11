Oana Roman îi învață pe oameni să se dea cu parfum: „Ce aveți? Nu așa se face. Degeaba vă dați așa”

Oana Roman este activă în mediul online, acolo unde are tot felul de campanii și vorbește zi de zi cu urmăritorii ei. Vedeta le mai dă oamenilor sfaturi despre cum să se îmbrace, cum să se poarte, iar acum le-a oferit un sfat despre cum să se dea cu parfum, după ce a văzut că majoritatea oamenilor de pe internet o fac în mod greșit. Iată care este modul corect de a aplica parfum.

Oana Roman, lecție despre cum se aplică parfumul

Oana Roman le-a spus urmăritorilor ei recent să nu se mai fotografieze în șosete, spunând că acest aspect strică întreaga estetică a pozei. Ea a sfătuit influencerii să poartă pantofi în casă, iar dacă sunt murdari, să ia o pereche curată sau pur și simplu să șteargă pantofii cu o cârpă.

După acest episod, vedeta a observat că mai mulți influenceri nu aplică corect parfum. În videoclipurile făcute de aceștia, Oana Roman spune că a văzut că mulți se dau cu parfum pe haine, lucru total greșit.

„Vreau să vă mai dau un sfat. Țineți cont de el sau nu, treaba voastră, dar eu mă simt datoare să-l ofer. Ați văzut cum se dă toată lumea cu parfum? Toată lumea pe internet se dă cu parfum așa (pe deasupra capului și pe haine). Ce aveți? Nu așa ne dăm cu parfum”, a spus Oana Roman.

Ea a explicat că se aplică parfum doar în zonele în care se simte pulsația, iar asta are o explicație concretă.

„În primul rând, nu ne dăm cu parfum pe haine. Ne dăm cu parfum pe piele și doar în locurile unde simțim pulsația. Deci, ne dăm cu parfum așa: aici (gât, ceafă și încheieturi). Și cu asta am încheiat.

Fix în locurile astea ne dăm cu parfum și este de ajuns, pentru că acolo unde pulsează, practic se răspândește parfumul peste tot. Nu mai dați așa haotic, degeaba vă dați așa”, a fost recomandarea Oanei Roman.

Oana Roman, criticată după ce și-a cumpărat o geantă de firmă

Oana Roman le-a arătat urmăritorilor recent o geantă de firmă pe care și-a cumpărat-o. Ea a arătat cum se desface și se asamblează.

„Da, mi-am dorit o geanta Hermès şi mi-am luat-o pe cea pe care mi-o permit acum. Din munca mea. Herbag. Şi e albastră aşa cum mi-am dorit. Iată cum se desface şi se asamblează.

Toate gențile de la Meja sunt autentice, a mea are şi factură originală şi am cerut şi certificat de autenticitate internațional. Visați, munciți şi se va îndeplini ceea ce visați. Nu mâine, dar răbdarea şi perseverența dau roade”, a scris vedeta.

Urmăritorii i-au atras atenția și i-au spus că nu înțeleg de ce simte nevoia să se laude.

Au fost și voci care au sugerat că achiziția pare mai degrabă o colaborare plătită.

„N-o certați, face reclamă!” , a fost unul dintre comentarii.

