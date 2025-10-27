Oana Roman, mărturisiri emoționante despre suferința din copilărie. Ce a spus despre sora ei, Catinca: „Ea avea voie să facă orice”

  MENIU  
Amelia Matei
Oana Roman a vorbit despre un moment dureros din copilăria ei, din cauza căruia a suferit foarte mult. Dezvăluirea vedetei are legătură cu sora ei mai mare, Catinca, iar acum a rememorat momentul despre care a vorbit cu suferință. Iată prin ce a trecut Oana Roman.

Oana Roman, confesiuni dureroase despre copilăria ei

Oana Roman a vorbit despre una dintre întâmplările dureroase din copilăria ei. Deși a avut parte de niște ani extrem de frumoși, vedeta a mărturisit că nu a fost totul roz. Vedeta a fost prezentă la un eveniment monden și a povestit despre cum îi plăcea să se machieze încă din copilărie.

Cu toate acestea, mama ei nu o lăsa, fiind destul de mică. Oana Roman suferea cumplit, mai ales că sora ei mai mare, Catinca, avea voie să facă asta.

„Mama nu mă lăsa să mă machiez deloc când eram mică și am suferit foarte tare din cauza asta. Pentru că era o diferență foarte mare între mine și sora mea, care era mult mai mare, iar ea avea voie să facă orice, iar eu nu aveam voie să fac absolut nimic”, a spus Oana Roman pentru Spynews.ro.

Anii au trecut și mama ei a lăsat-o să se machieze, așa că a început să experimenteze în această zonă și să studieze această artă pentru a afla cum să își pună în valoare trăsăturile. Ea a povestit că mama ei i-a dat mereu sfaturi valoroase despre îngrijirea tenului.

Citește și: Oana Roman, șocată de prețurile de la munte. O noapte de cazare la Predeal, la fel de scumpă precum o noapte la Cannes

”Drept urmare, în momentul în care am avut voie să mă machiez, am început să-mi cumpăr produse de make-up și să învăț să mă machiez și să fac lucrul ăsta. Nu mă machiez excesiv niciodată, niciodată nu m-am machiat excesiv, dar tot timpul îmi place să-mi cumpăr produse. Cât despre creme, am mai vorbit despre asta, e un lucru pe care îl fac de mică, mama m-a învățat. Am făcut și eu o gamă de produse cosmetice cu numele meu”, a mai zis Oana Roman.

Nu își lasă fiica să se machieze

Cu toate că a povestit momentul dureros din copilăria sa, Oana Roman a ajuns să fie, la rândul ei, mamă, iar acum înțelege despre ce este vorba. Vedeta a înțeles de ce nu e în regulă să pui machiaj pe un ten de copil, așa că fiica ei nu are voie să se machieze.

Citește și: Oana Roman, vizibil deranjată de glumele la adresa ei din show-ul „La bine și la roast”. Vedeta a oprit comedianții ca să le dea replica: „Nici să mă plătești!”

”Să știi că nu prea o las. A avut o perioadă în care o luase razna și se cam machia, dar am stat cu ea frumos de vorbă, i-am explicat de ce nu e bine. Începuse să-i apară niște coșuri, i-am zis: „Vezi? Nu e ok, machiajele astea nu sunt bune la vârsta ta.” Să știi că, fără să pun presiune foarte mare, a înțeles și s-a oprit”, a continuat vedeta.

